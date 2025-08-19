AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Kütahya Belediye Başkanı son noktayı koydu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere 9 belediye başkanının 14 Ağustos günü AK Parti saflarına katılmasıyla, CHP'den AK Parti'ye geçişlerin devam edeceği öne sürülmüştü. Bu iddiaların odağındaki isimlerden Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'den açıklama geldi.

AK Parti, 24. Kuruluş Yıldönümü'nde başka partilerden 9 belediye başkanını daha transfer ederek, tarihinde ilk kez ikinci çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından toplamda 56 belediye başkanını kadrosuna katmış oldu.

Özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti saflarına katılmasıyla CHP'den bazı belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI İDDİALARI YALANLADI

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasında Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de olduğu öne sürüldü.

Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları kesin bir dille yalanlarken, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin kalkınması, refahı ve geleceği için aynı azim, aynı kararlılık ve aynı samimiyetle görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"NE DÜN VARDI BÖYLE BİR NİYETİM, NE BUGÜN VAR, NE DE YARIN OLACAKTIR"

Kahveci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim, aziz Kütahyalılar! Son günlerde hakkımda ortaya atılan parti değiştirme yönündeki haberler ve söylentiler tamamen asılsızdır, mesnetsizdir. Ne dün vardı böyle bir niyetim, ne bugün var, ne de yarın olacaktır. 1999 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi saflarında halkımızla omuz omuza mücadele ediyorum. Ben siyasette bugünlere emekli olduktan sonra değil, emekleyerek geldim. Elde ettiğimiz tüm başarılar şahsımla birlikte Kütahya halkının desteğine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yol arkadaşlarımın gayretlerine aittir.

Biz, hiçbir kesimi ayırmadan, herkesin duasını alarak Kütahya İttifakı'nı kurduk. Bugün hangi noktadaysam dün de oradaydım. Yolum nettir, istikametim bellidir. Belediye başkanlığı görevini üstlenirken tek muradımız siyaseti kısır tartışmaların ötesine taşıyarak Kütahya'ya siyaset üstü bir anlayışla hizmet etmektir. Devletimizin tüm kurumlarıyla, her kademesiyle uyum ve ahenk içinde çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliriz ki birlikte hareket etmezsek şehir kaybeder.

Benim yol haritam, ahlaki şuurda Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ahlakını örnek almak, milli şuurda da partimiz CHP'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, ömrünü vatanına adayan bir evlat olarak hizmet etmektir. Bu inançla emaneti omuzlarımda onurla taşımaktayım. Hiç kimse unutmasın ki Kütahya'ya duyduğum sevda, partime olan bağlılığım ve halkımıza verdiğim söz hiçbir makam ve çıkarla değiştirilemez. En kalbi duygularımla hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım."