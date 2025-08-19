Türkiye'den Gazze'ye dev yardım! En çok yardımı gönderen ülkelerden olduk

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı ve neredeyse iki yıldır süren saldırılar nedeniyle Türkiye, ilk günden itibaren bölgeye toplam 101 bin 271 ton yardım malzemesi gönderdi.

Gazze'ye yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail, binlerce Filistinliyi katletti. İsrail, sadece saldırılarıyla değil uyguladığı ablukayla da can alıyor.

Gazze'ye 2 Mart tarihinden bu yana yardım girişlerine izin vermeyen İsrail, kentte tam anlamıyla insani bir felakete yol açtı. Saldırıların yanı sıra açlıktan da insanlar hayatını kaybederken, bölgeye en çok yardım Türkiye'den gitti.

TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE GÖNDERİLEN YARDIMLAR

İletişim Başkanlığı İsrail ablukasının başladığı ilk günden bu yana gerçekleştirilen yardımlara ilişkin infografik yayımladı.

Buna göre, yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında 14 uçak ve 16 gemiyle ve yerelden teminle Türkiye'den Gazze'ye insani yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Bölgeye ulaştırılan yardımlar, gıda, barınma, tıbbi ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere çeşitli kalemlerden oluştu.

25 BİN 729 TON GIDA MALZEMESİ

Gazze'ye 25 bin 729 ton gıda malzemesi, 3 bin 171 ton içme suyu, 351 barınma konteyneri, 113 bin 608 battaniye, 25 bin 180 çadır, 19 bin 798 uyku tulumu ve 151 bin 445 parça barınma malzemesi, 3 mobil mutfak sevk edildi, 469 bin 486 parça giyecek ve çocuklar için 1083 oyuncak seti ulaştırıldı.

65 BİN TON UN

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) işbirliğiyle 65 bin 273 ton un Gazze'ye gönderildi.

Gemi seferleri, hava köprüsü, yerelden temin ve UNRWA işbirliğinde gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamı 101 bin 271 ton oldu.

TIBBİ YARDIMLAR

Tıbbi yardımlar kapsamında 8 sahra hastanesi, 53 ambulans ve 247,5 ton tıbbi malzemenin Gazze'ye gönderilmesi sağlandı.

HİJYEN MALZEMELERİ

Bölgedeki hijyen koşullarının iyileştirilmesi için 281 bin 238 hijyen seti ve 550 ton hijyen malzemesi dağıtıldı. Ayrıca, 1 forklift ve enerji ihtiyacı için 1.451 jeneratör de yardım malzemeleri arasında yer aldı.

HASTA VE REFAKATÇİLERİN TAHLİYESİ

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 9 uçak seferi ile 430 hasta ve 450 refakatçi Türkiye'ye getirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü tahliye operasyonuyla Gazze'den ülkeye getirilen 1.369 kişiden 1229'una İstanbul'da konaklama ve yemek hizmeti sunuldu.

MALİ DESTEK

Mısır Kızılayı'na AFAD tarafından 7 milyon, Türk Kızılay tarafından 500 bin olmak üzere toplam 7 milyon 500 bin dolar bağış yapıldı.