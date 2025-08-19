BIST 11.135
Hastanelerde QR kodlu yeni dönem

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, farklı illerde pilot olarak uygulanan "QR Kod Temizlik Uygulaması"nı hastanelerde temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla ülke genelinde uygulamaya geçiriyor.

Uygulama kapsamında vatandaşlar ve hastane çalışanları, tuvalet ve asansör gibi ortak kullanım alanlarındaki temizlik ihtiyaçlarını cep telefonlarıyla QR kod okutarak anında bildirebilecek.

SMS ile bildirilecek

Bildirimler, ilgili temizlik personeline SMS yoluyla iletilerek, rutin temizlik süresi beklenmeden kısa sürede müdahale edilmesine imkan verecek.

Sistemle, hastanelerde hijyen standartlarının daha etkin korunması, çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, , "Halkımızla ve personellerimizle birlikte tuvaletlerde ve asansörlerde temizlik yapılma koşullarını daha üst seviyelere taşıyabilmek amacındayız." dedi.

