Müjdat Gezen'e şaka gibi soruşturma! İfadeye gitti peygamberimizden örnek verdi

Sanatçı Müjdat Gezen, bir yıl önce gazeteci Ayşenur Arslan'la yaptığı Youtube programından dolayı ifadeye çağrıldı. Soruşturma gerekçesi halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek olduğu belirtildi. Müjdat Gezen verdiği ifadede kendini Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sözüyle izah etti.

Sanatçı Müjdat Gezen hakkında bir yıl önce gazeteci Ayşenur Arslan'la yaptığı "Bizim Ev" isimli program ile ilgili soruşturma açıldı. Programda Türkiye'de kadın-erkek ilişkilerini yorumlayan Müjdat Gezen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Soruşturma gerekçesi ise halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek.

Programda ne söyledi?

Peki Müjdat Gezen ne demişti? 1 yıl önceki programda kadın ve erkek için Anadolu'da bir deyimi dile getirmiş şöyle demişti:

-"Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu'da bir laf vardır, anan kesin anandır ama baban belki babandır"

Müjdat Gezen'in ifadesi

Müjdat Gezen, Fatih Vatan'daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Gezen ifadesinde şunları söyledi:

-"Müjdat Gezen ile Bizim Ev’ isimli Youtube hesabı bana aittir.

-Soruşturmaya konu olan bölümde geçen sözlerim espri amacıyla söylenmiştir. Buradaki ifadelerin halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yönü yoktur.

-Programda geçen ‘Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır.

-Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum

-Kadınların bu toplumda daha faal, daha üretken olmasını istiyorum. Meclis'te dahi şu anda en az 250 kadın milletvekili olmalı. Bu cümlelerimle de kadınların toplumdaki yerine dikkat çektim."