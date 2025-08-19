İsrailli korsan grup Suriye'de yasa dışı yerleşim birimi için temel atma töreni düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grubun, kaçak girdikleri Suriye topraklarında İsrail bayrağı açıp yeni yasa dışı yerleşim birimi kurmaya çalıştığı belirtildi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, "Kuzeyi Uyandır" anlamına gelen "Uri Tzafon" örgütüne mensup 10 fanatik Yahudi, işgal altındaki Batı Şeria'dan, kaçak girdikleri Suriye'nin güneyinde "Neve HaBashan" isimli yeni yasa dışı yerleşim birimi kurmak için temel atma töreni düzenledi.

Suriye'nin güneyine yerleşmeyi amaçlayan fanatik İsraillilerin araçlarla bölgeye geldiği ve bayrak dikerek sözde temel atma töreni yaptığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyine kaçak giren 10 kişilik fanatik Yahudi grubunu sorgulamak üzere gözaltına aldığı iddia edildi.

Fanatik İsrailliler tarafından kurulan "Uri Tzafon" örgütü, daha önce de Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bölgelere de yerleşmeye çalışmıştı.

Örgüte bağlı fanatik Yahudiler, aralık ayında Lübnan'ın güneyindeki sınır beldesi Marun er-Ras'daki "Mavi Hat"ı geçerek bölgede yerleşim yeri oluşturmaya çalışmıştı.