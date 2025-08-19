BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,80
ALTIN 4.401,95
HABER /  GÜNCEL

Sanatçı Yakup Cem hayatını kaybetti! Yakup Cem kaç yaşında, neden öldü?

Sanatçı Yakup Cem hayatını kaybetti! Yakup Cem kaç yaşında, neden öldü?

İranlı ressam ve minyatür sanatçısı Yakup Cem'in cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Abone ol

Ressam ve TRT haber spikeri Çağatay Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ışığın ressamı olarak da bilinen Cem'in Bodrum'da denize girerken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Gökmen, aslen İranlı olan ve uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan hocası Yakup Cem'in "Kutsal Emanetler" adlı tablosunun da yakın zamanda yüksek bir meblağa alıcı bulduğunu kaydetti.

YAKUP CEM KİMDİR?

Ressam Yakup Cem, 1949'da İran'ın Tebriz kentinde dünyaya geldi. Çocukluğundan beri resme ilgi duyan sanatçı, çalışmalarını Hacı İslamiyan'ın yanında sürdürdü.

Tezhip, minyatür ve oryantal resim çalışmalarıyla İngiltere'de Oxford, Paris'te Osmanlı'nın Kuruluşunun 700. Yılı etkinlikleri kapsamında, Los Angeles Fullerton'da California State Art University ve New York'da sergiler açtı.

Pek çok karma sergide eserleri sergilenen Cem, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapıyordu ve 17 yıldır Türkiye'de yaşıyordu.

Deri, kemik, boynuz, bağa, altın ve mücevher gibi farklı materyalleri kullanan sanatçı, eserlerindeki incelik ve sabrın yanı sıra duygusallığı da ön planda tuttu.

Kedinin boynundan aldığı kılları güvercin teleğinden geçirerek hazırladığı fırçaları kullanarak, kendi yaptığı büyüteç altında çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yağlıboyada özel bir teknik geliştiren Cem, altın uygulama ve kabartma metotlarını ustaca kullanan Yakup Cem, son çalışmalarında yağlıboyaya ağırlık verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e tepki
Hepsiburada'dan Okula Dönüş kampanyası
Hepsiburada'dan Okula Dönüş kampanyası
Ulaşımda yeşil dönüşüm! Bakan Uraloğlu: Yaklaşık 2,4 milyar litre akaryakıt tasarrufu sağlandı
Ulaşımda yeşil dönüşüm! Bakan Uraloğlu: Yaklaşık 2,4 milyar litre akaryakıt tasarrufu sağlandı
AJet'in yeni uçaklarına yüzde yüz yerli üretim koltuklar
AJet'in yeni uçaklarına yüzde yüz yerli üretim koltuklar
Ankara'da trafikte baltalı saldırıya istenen hapis cezası belli oldu
Ankara'da trafikte baltalı saldırıya istenen hapis cezası belli oldu
Shell & Turcas, elektrikli araç şarj soket sayısı hedefini artırdı
Shell & Turcas, elektrikli araç şarj soket sayısı hedefini artırdı
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel bombası! Bana ve namusuma laf etti deyip...
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel bombası! Bana ve namusuma laf etti deyip...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş iddialarına cevap: "Birisi yalan söylüyor, herkes itibar ediyor"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş iddialarına cevap: "Birisi yalan söylüyor, herkes itibar ediyor"
TBMM önünde beyaz Toros yakıldı Emniyet'ten açıklama geldi
TBMM önünde beyaz Toros yakıldı Emniyet'ten açıklama geldi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e suç duyurusu!
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e suç duyurusu!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni gelişme
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni gelişme