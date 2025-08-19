Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel bombası! Bana ve namusuma laf etti deyip...

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmasının ardından önemli bir adım attı. Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hukuki süreç başlattığını resmen açıkladı. Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi de anlattı.

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması siyasette deprem etkisi yaratmıştı. Şimdi bu gelişmeye yeni bir boyut eklendi. Özlem Çerçioğlu'nun eski partisi CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hukuki süreç başlattığı öğrenildi.

“Özgür Özel’i mahkemeye verdim"

Gazeteci Sinan Burhan, Tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada Çerçioğlu ile görüştüğünü ve davaya ilişkin detayları aktardığını duyurdu. Burhan şu bilgiyi paylaştı:

- “Özgür Özel’i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti”

- CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı.

Adam getirmek için bütçe ayırdı

Civar illerden Aydın'a taşıma kalabalık getiriyorlar. Belediye başkanları ve il başkanları bu işe bütçe ayırdı, bütçeyle adam toplanıyor.

Kuşadası rantını bizzat anlattım