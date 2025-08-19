BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,80
ALTIN 4.401,95
HABER /  POLİTİKA

Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel bombası! Bana ve namusuma laf etti deyip...

Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel bombası! Bana ve namusuma laf etti deyip...

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmasının ardından önemli bir adım attı. Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hukuki süreç başlattığını resmen açıkladı. Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi de anlattı.

Abone ol

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması siyasette deprem etkisi yaratmıştı. Şimdi bu gelişmeye yeni bir boyut eklendi. Özlem Çerçioğlu'nun eski partisi CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hukuki süreç başlattığı öğrenildi.

“Özgür Özel’i mahkemeye verdim"
Gazeteci Sinan Burhan, Tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada Çerçioğlu ile görüştüğünü ve davaya ilişkin detayları aktardığını duyurdu. Burhan şu bilgiyi paylaştı:

- “Özgür Özel’i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti”

- CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı.

Adam getirmek için bütçe ayırdı
Civar illerden Aydın'a taşıma kalabalık getiriyorlar. Belediye başkanları ve il başkanları bu işe bütçe ayırdı, bütçeyle adam toplanıyor.

Kuşadası rantını bizzat anlattım

-Özgür Bey'le İstanbul İl Başkanlığı'nda görüştüm. Yanımdaki bürokratla birlikte Kuşadası'ndaki imar rantını söyledim.

-Ayrıca ailemle ilgili ahlaksız haberler yapıldığını ifade ettim. Ancak Genel Başkan hiçbir yorum yapmadı.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
En beğenilen genel başkan anketi sarsacak! Liste bomba asıl zirvedeki isme bakın
Foto Galeri En beğenilen genel başkan anketi sarsacak! Liste bomba asıl zirvedeki isme bakın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş iddialarına cevap: "Birisi yalan söylüyor, herkes itibar ediyor"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş iddialarına cevap: "Birisi yalan söylüyor, herkes itibar ediyor"
TBMM önünde beyaz Toros yakıldı Emniyet'ten açıklama geldi
TBMM önünde beyaz Toros yakıldı Emniyet'ten açıklama geldi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e suç duyurusu!
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e suç duyurusu!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni gelişme
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni gelişme
Trump mikrofonun açık kaldığını unuttu Macron'un kulağına fısıldadığı bomba söz
Trump mikrofonun açık kaldığını unuttu Macron'un kulağına fısıldadığı bomba söz
Diyanet'in tepki çeken hutbeleri! Ali Erbaş 5 cümlelik konuştu işte dedikleri
Diyanet'in tepki çeken hutbeleri! Ali Erbaş 5 cümlelik konuştu işte dedikleri
VakıfBank'tan ihracat ve lojistik sektörlerine yeşil dönüşüm desteği
VakıfBank'tan ihracat ve lojistik sektörlerine yeşil dönüşüm desteği
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi kadrosuna iki yeni isim ekledi
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi kadrosuna iki yeni isim ekledi
Okullarda kayıt parası tepkisi! Bakan Yusuf Tekin uyardı...
Okullarda kayıt parası tepkisi! Bakan Yusuf Tekin uyardı...
Kuzey Kore liderinden nükleer silahlanma hızlansın talimatı
Kuzey Kore liderinden nükleer silahlanma hızlansın talimatı
MEB, uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçecek
MEB, uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçecek