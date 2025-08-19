BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,79
ALTIN 4.404,73

En beğenilen genel başkan anketi sarsacak! Liste bomba asıl zirvedeki isme bakın

|
En beğenilen genel başkan anketi sarsacak! Liste bomba asıl zirvedeki isme bakın

ORC Araştırma 8 bin 200 katılımcı ile yaptığı son anketi paylaştı. Ankette "Toplumsal konulardaki söylemleri ve politikaları ile" en beğenilen genel başkanlar soruldu. Listede 10 isim yer alırken zirvedeki isim bakın kim oldu..

En beğenilen genel başkan anketi sarsacak! Liste bomba asıl zirvedeki isme bakın - Resim: 1

ORC Araştırma 8-14 Ağustos tarihleri arasında 8 bin 200 katılımcı ile bir anket çalışması yaptı. Yapılan ankette katılımcılara  "Toplumsal konulardaki söylemleri ve politikaları ile" en beğenilen genel başkanlar soruldu.

112
En beğenilen genel başkan anketi sarsacak! Liste bomba asıl zirvedeki isme bakın - Resim: 2

Anket sonuçlarına göre ilk sırada yüzde 39.2 ile Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Erdoğan'ı CHP lideri Özgür Özel izledi. İşte anket sonuçları...

212
En beğenilen genel başkan anketi sarsacak! Liste bomba asıl zirvedeki isme bakın - Resim: 3

RECEP TAYYİP ERDOĞAN %39,2
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

312
En beğenilen genel başkan anketi sarsacak! Liste bomba asıl zirvedeki isme bakın - Resim: 4

ÖZGÜR ÖZEL %33,7
CUMHURİYET HALK PARTİSİ

412