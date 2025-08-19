En beğenilen genel başkan anketi sarsacak! Liste bomba asıl zirvedeki isme bakın
|
ORC Araştırma 8 bin 200 katılımcı ile yaptığı son anketi paylaştı. Ankette "Toplumsal konulardaki söylemleri ve politikaları ile" en beğenilen genel başkanlar soruldu. Listede 10 isim yer alırken zirvedeki isim bakın kim oldu..
ORC Araştırma 8-14 Ağustos tarihleri arasında 8 bin 200 katılımcı ile bir anket çalışması yaptı. Yapılan ankette katılımcılara "Toplumsal konulardaki söylemleri ve politikaları ile" en beğenilen genel başkanlar soruldu.
112
Anket sonuçlarına göre ilk sırada yüzde 39.2 ile Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Erdoğan'ı CHP lideri Özgür Özel izledi. İşte anket sonuçları...
212
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %39,2
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
312
ÖZGÜR ÖZEL %33,7
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
412