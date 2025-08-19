Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş iddialarına cevap: "Birisi yalan söylüyor, herkes itibar ediyor"

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığında rezerv koyduğu iddialarını yalanladı. Ekol TV’ye konuşan Kılıçdaroğlu, “Tamamen yalan, kim söylüyorsa niye söylüyorsa bilmiyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Yavaş’la ilgili rezerv koyduğu ve artık adaylığını istemediği yönündeki yorumlarla ilgili Ekol TV’ye konuştu. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin kendi demeci ve resmi hesabından yapılmış açıklamalar dışındaki değerlendirmelere itibar etmemesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“BİRİSİ YALAN SÖYLÜYOR HERKES İTİBAR EDİYOR”

“Benim öyle bir açıklamam yok. Tamamen yalan, kim söylüyorsa niye söylüyor ben onu bilmiyorum. Daha ortalıkta cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Ben niye böyle bir konuşma yapayım, Mansur Beyle ilgili niye böyle bir rezerv koyayım. Birisi yalan söylüyor, herkes itibar ediyor. Hiç kimseyle konuşmadım, kimseye demeç vermedim. Niye bunlar bu yalan söyleniyor bilmiyorum.”