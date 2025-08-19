Shell & Turcas, elektrikli araç şarj soket sayısı hedefini artırdı

Shell & Turcas, elektrikli araç şarj soket sayısını yıl sonuna kadar yüzde 50 artışla 1000'in üzerine çıkarma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Shell & Turcas istasyonları taze çekilmiş kahve, temiz temassız tuvaletler gibi öne çıkan birçok hizmetiyle elektrikli otomobil sahiplerinin de tercihi oluyor.

Türkiye'de toplam elektrikli otomobil sayısı, haziran sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 129,8 arttı.

Shell & Turcas'ın elektrikli araç şarj hacmi de yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 337 arttı. Bu yükselişte, elektrikli otomobil sayısındaki artış etkili oldu.

Söz konusu dönemde elektrikli otomobil sayılarında 2 katın üzerinde artış yaşanırken, şirketin aldığı şarj talebi 4 kattan fazla artarak rekor kırdı.

Türkiye'de hem Shell Recharge ağı hem de Togg Trugo gibi iş ortaklıklarıyla, 670 soketin üzerindeki elektrikli araç şarj altyapısında hizmet veren Shell & Turcas, aldığı taleple toplam soket sayısını artırma kararı aldı.

Bu kapsamda şirket, toplam soket sayısını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 50 artışla 1000’in üzerine çıkarma hedefini ortaya koydu.

Elektrikli otomobil sayısı 1,5 yılda 3'e katlandı

Türkiye'de 2023 sonunda 80 bin 43 olan trafiğe kayıtlı ve hibrit araçlar hariç tam elektrikli otomobil sayısı, 2024 sonunda 100 binin üzerinde artarak 183 bin 776’ya çıkmıştı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 82 bin 71 artan elektrikli otomobil sayısı 265 bin 847'ye yükseldi.

Böylece toplam elektrikli otomobil sayısı son 6 ayda yüzde 46 artarken, son 1,5 yılda 3 kattan fazla artmış oldu.

İlk yarı yıllardaki elektrikli otomobil satışları karşılaştırıldığında ise 2024'ün ilk 6 ayındaki 35 bin 636 araçlık satışla, toplam elektrikli otomobil sayısı 2024 Haziran sonunda 115 bin 679’a çıkmıştı.

Bu sayı bu yıl haziran sonunda ise 265 bin 847'ye çıkarak yüzde 129,8 yükselmiş oldu.

2024'ün Ocak - Haziran döneminde elektrikli otomobiller toplam otomobil satışlarının yüzde 7,7'sini oluşturmuştu.

Bu yılın aynı döneminde bu oran yüzde 17,4'e yükseldi. Haziranda 20 bin 658 elektrikli otomobil satılırken, bu miktar söz konusu aydaki toplam otomobil satışlarının yüzde 28,5'ini oluşturdu.

Sürücülerin şarj endişesi azalıyor

Öte yandan, Avrupa, ABD ve Çin'de 15 binden fazla sürücünün görüşlerini içeren 2025 Shell Recharge Sürücü Anketine göre, elektrikli araç sürücüleri arasında güvenin önemli ölçüde arttığı belirtildi.

Ankete göre, küresel çapta her 10 elektrikli araç sürücüsünden 6'sı bir yıl öncesine göre şarjlarının bitmesinden daha az endişe duyduklarını söylüyor.

Yaklaşık dörtte üçü ise halka açık şarj noktalarının seçeneklerinin ve erişilebilirliğinin arttığını belirtiyor.

Shell'in küresel elektrikli araç şarj ağı, kilit pazarlar başta olmak üzere dünya genelinde 75 binden fazla şarj noktasından oluşuyor.

"Verimlilik her dönemdeki hedefimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell & Turcas Üst Yöneticisi (CEO) Emre Turanlı, markaya duyulan güveni bir miras olarak özenle koruduklarını belirterek,"Öte yandan yeni hizmetlerimizle Türkiye’deki istasyonların dönüşümüne öncülük ediyoruz. Elektrikli araç şarj hizmetimizde aldığımız rekor talebi hem bu güvenin hem de dönüşümün misafirlerimizde bulduğu karşılık olarak görüyoruz. Shell'in marka gücüne duyulan güven ve istasyonlarımızda her geçen gün çeşitlenip zenginleşen akaryakıt dışı hizmetlerimiz sayesinde, otomobil kullanıcılarının elektrikli otomobilleriyle de istasyonlarımızı tercih etmesinden gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verimliliğin her dönemdeki hedefleri olduğunun altını çizen Turanlı, şunları kaydetti:

"Akaryakıt işimizde de Shell & Turcas en çok istasyona sahip şirket değil ama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2024 verilerine göre, TTS dahil istasyondan akaryakıt satışlarında yüzde 21,5 ile pazar lideriyiz. Bu sayede istasyon başına 2,26'lık verimlilik oranımızla bu alanda en yakın rakibimizin neredeyse 2 katı daha verimliyiz. Elektrikli araç şarj operasyonlarımızda da benzer bir yapıyı sürdürüyor ve ağımızı özenli bir şekilde büyütüyoruz. Mevcut şarj noktalarımızda, kullanıcı dostu mobil uygulamamızla misafirlerimiz ilk kullanımda dahi şarj işlemini kolayca başlatıp tamamlayabiliyor. Yüksek hızlı şarj ünitelerimiz aynı zamanda bakımlı ve güvenli. Dünyanın en büyük elektrikli araç şarj altyapılarından biri olan Shell Recharge markasıyla global tecrübemizi Türkiye'ye taşıdığımız gibi Türkiye’nin elektrikli otomobili TOGG'a şarj çözümleri sunan Trugo ile stratejik iş birliği yürütüyoruz."​​​​​​​