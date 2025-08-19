Hepsiburada'dan Okula Dönüş kampanyası

Hepsiburada, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde "Okula Dönüş" kampanyası başlattı.

Abone ol

Şirketten yapılana açıklamaya göre, giyimden kırtasiyeye, teknolojiden spora kadar farklı kategorilerde indirimli ürünler sunan Hepsiburada, kampanya kapsamında müşterilere "daha ucuzunu bulursan farkı iade" garantisi ve "peşin fiyatına 9 taksit" imkanı sağlıyor.

Kampanya dönemi boyunca tüm ihtiyaçlarını Hepsiburada üzerinden avantajlı koşullarla karşılayabilen kullanıcılar, lisanslı okul çantası, matara, boya kalemi, kalemlik ve yardımcı ders kitapları gibi ürünleri bütçe dostu fiyatlarla temin edebiliyor. Giyim ürünlerinde yüzde 70'e, ayakkabı ve çantalarda yüzde 35'e, spor ve outdoor ürünlerinde ise yüzde 50'ye varan indirimler uygulanıyor.

Teknoloji günlerinde özel fırsatlar

Okula dönüş alışverişinin parçası olarak Hepsiburada'nın "Teknoloji Günleri" kampanyası kapsamında kulaklık, akıllı saat, televizyon, ses sistemleri, bilgisayar ve tablet gibi birçok elektronik ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Seçili dizüstü bilgisayarlarda indirimlere ek kupon, tablet alışverişlerinde ise binlerce liralık indirim ve kupon avantajı sağlanıyor. Yeni dönemde telefonunu yenilemek isteyenler için de popüler markaların seçili modellerinde sepet indirimi yapılacak.