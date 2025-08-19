Yasağı dinlemediler! Cankurtaranlar fark etti ama sonu feci oldu

Arnavutköy Karaburun'da yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Karaburun plajına gelen Nureddin T. (41), kaymakamlık tarafından dalga boyu yüksekliği nedeniyle yasaklanmasına rağmen iki arkadaşıyla denize girdi.

Arkadaşları bir süre sonra kıyıya çıkarken, Nureddin T. denizde çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden cankurtaranlar Nureddin T'yi kurtarmaya çalışsa da yüksek dalgalar nedeniyle başarılı olamadı.

Gözden kaybolan Nureddin T'nin bulunması için çalışma başlatıldı.