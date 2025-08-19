BIST 11.135
POLİTİKA

Seçimi bilen Betimar'ın son anketinde çarpıcı sonuçlar

Seçimi bilen Betimar'ın son anketinde çarpıcı sonuçlar

Abdulkadir Selvi, Betimar Araştırma’nın anket sonuçlarını paylaştı ve CHP'nin nisan ayına göre oylarının düştüğünü açıkladı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında son genel ve yerel seçimlerde isabetli tahminleriyle öne çıkan Betimar'ın anket sonuçlarını paylaştı.

Yazısında CHP'nin tek gündeminin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyerek başlayan Selvi, "Gürkan Duman’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betimar Araştırma’nın ağustos ayı araştırmasına göre; CHP’nin oyları tekrar yüzde 30’un altına indi" dedi.

Son anket sonuçları nasıl?

Selvi anket sonuçlarına yönelik şunları ifade etti:

"Betimar’ın ağustos ayı araştırmasına göre AK Parti yüzde 33.2. CHP yüzde 29.8. Kimse Betimar’a haksızlık etmeye kalkışmasın. İsabetli araştırmalarıyla bilinen bir anket firmasıdır. Betimar’ın nisan ayı araştırmasına göre CHP yüzde 32.5’le birinci parti, AK Parti yüzde 30.6’yla ikinci parti konumundaydı. Neyse o."

