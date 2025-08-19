BIST 11.135
POLİTİKA

Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt! 'İttifak ortağım sen anla" diyor...

Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt! 'İttifak ortağım sen anla" diyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zehir zemberek bir açıklamayla Özgür Özel'i eleştirmişti. Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarına yanıt verdi. Özel, Bahçeli'nin açıklamalarının İBB davalarıyla ilgili kısmını öne çekip "ittifak ortağım sen anla' diyor dedi. Özgür Özel tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı'yla ilgili de gözlerini dolduran bir anısını anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla kendi ittifak ortağına mesaj gönderdiğini söyledi. Özgür Özel şunları söyledi:
-"Bahçeli'nin bizimle ilgili sert eleştirileri de var. Selahattin bizim ülküdaşımızdır, ona nasıl kiralık katil derler dedi.

-Dün dedim ki Fatih Keleş hiçbirini tanımaz, biz de tanımayız. Bahçeli ile yakın ilişkileri var. Yapılan operasyon Bahçeli'ye de had bildirme yönündedir dedim. Kimseye kiralık katil demedim. 

-Sayın Bahçeli anlıyor da 'Özgürüm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla' diyor.

-Bahçeli'nin bütün eleştirileri, ülküdaşım dediği kişiyi içeri atanlara ve İBB soruşturmasına Fatih Keleş üzerinden karıştırmaya yönelik. 

-Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de sayın Bahçeli'ye kumpas kurulduğunu söylüyorum. Bahçeli ne diyecek, 'Sayın Erdoğan senin atadıkların, beyaz Torosçuların bana böyle böyle yapıyorlar' diyemeyeceğine göre..."

Beyoğlu başkanının dedesi çöpçüydü...
Özgür Özel tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Günay hakkında da şu açıklamaları yaptı:

-Beyoğlu Belediye Başkanı'nın dedesi Beyoğlu Belediyesi'nde yerleri süpüren çöpçüydü, babası Beyoğlu Belediyesi'nde şofördü.

-Arkadaşımız o Beyoğlu Belediyesi'nin garajlarında büyüdü. Hayali gerçekleştirdi, yıllar sonra Beyoğlu'nu kazandı. Beyoğlu'nda bütün okullarda fakir öğrenciler ve zengin öğrenciler var.

Gözlerim doldu

-Zengin öğrenciler 15-20 TL'ye suyunu alıp kana kana içerken fakir öğrencilerin tuvalet musluğuna dudaklarını dayadıklarını görmüş. Bunun üzerine bütün okullara su sebili koydu. Ben bunu gördüm, gözlerim doldu.

-Beyoğlu'nda bir iş, ihaleden değil geçmişte Beşiktaş Belediyesi'nde görev almış, iftiracılardan bir tanesi Beşiktaş'a kara çalarken ucu burayı da gelmiş. Onun da adını geçirmişler. Acaba Beyoğlu Belediyesi'nde siyasi yan kesicilik yapabilir miyiz diye. Tenezzül meselesi. 

