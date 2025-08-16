BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
HABER /  GÜNCEL

Lüks yaşantısı ile gündem olmuştu: Avukat Cem Duman gözaltına alındı

Lüks yaşantısı ile gündem olmuştu: Avukat Cem Duman gözaltına alındı

Avukat Cem Duman, Selahattin Yılmaz’ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alındı.

Abone ol

Cem Duman isimli avukatın, dün liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah düzenlenen operasyonda Yılmaz'la birlikte hareket ettiği değerlendirilen, aralarında 2 avukatın da olduğu 14 şüpheli gözaltına alınmış, Selahattin Yılmaz'ın MHP yönetimine yakınlığı gündeme gelmişti.

Gözaltına alınan o avukatlardan birinin Cem Duman, diğerinin de Semra Ilık isimli bir avukat olduğu belirlendi.

Cem Duman son günlerde lüks yaşam tarzı, altın kaplama makam odası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak yaptığı içeriklerle gündeme gelmişti. Duman, sosyal medyada sanki Cumhurbaşkanı’yla yakın ilişki içindeymiş gibi paylaşımlar yapıyor, kendisine Külliye’den hediye geldiğini iddia ediyordu.

Lüks yaşantısı ile gündem olmuştu: Avukat Cem Duman gözaltına alındı - Resim: 0

İlgili Haberler
AK Parti’den dikkat çeken uyarı: O fotoğraf büyük bedellerin sembolüdür!
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti’den dikkat çeken uyarı: O fotoğraf büyük bedellerin sembolüdür!
AK Parti’den dikkat çeken uyarı: O fotoğraf büyük bedellerin sembolüdür!
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Alaska Zirvesi'yle ilgili açıklama
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Alaska Zirvesi'yle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alaska'daki Putin-Trump zirvesiyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alaska'daki Putin-Trump zirvesiyle ilgili açıklama
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına cevap
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına cevap
Özgür Özel'in emeklilerle buluşmasında kavga: Yalakalık yapma
Özgür Özel'in emeklilerle buluşmasında kavga: Yalakalık yapma
AK Partili Yayman: Çerçioğlu'nun katılımı kıymetlidir
AK Partili Yayman: Çerçioğlu'nun katılımı kıymetlidir
Zelenski Avrupalı liderlerle görüştü! Havada, karada ve denizde ateşkes çağrısı!
Zelenski Avrupalı liderlerle görüştü! Havada, karada ve denizde ateşkes çağrısı!
Zeydan Karalar için AYM’ye bireysel başvuru
Zeydan Karalar için AYM’ye bireysel başvuru
Gazze’de can kaybı 61 bin 776’ya yükseldi
Gazze’de can kaybı 61 bin 776’ya yükseldi
Özgür Özel: Ekonomiyi de en iyi şekilde yönetiriz
Özgür Özel: Ekonomiyi de en iyi şekilde yönetiriz
Özgür Özel: Ekonomiyi de en iyi şekilde yönetiriz
Özgür Özel: Ekonomiyi de en iyi şekilde yönetiriz
BUDO'nun 7 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun 7 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi