Lüks yaşantısı ile gündem olmuştu: Avukat Cem Duman gözaltına alındı

Avukat Cem Duman, Selahattin Yılmaz’ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alındı.

Cem Duman isimli avukatın, dün liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah düzenlenen operasyonda Yılmaz'la birlikte hareket ettiği değerlendirilen, aralarında 2 avukatın da olduğu 14 şüpheli gözaltına alınmış, Selahattin Yılmaz'ın MHP yönetimine yakınlığı gündeme gelmişti.

Gözaltına alınan o avukatlardan birinin Cem Duman, diğerinin de Semra Ilık isimli bir avukat olduğu belirlendi.

Cem Duman son günlerde lüks yaşam tarzı, altın kaplama makam odası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak yaptığı içeriklerle gündeme gelmişti. Duman, sosyal medyada sanki Cumhurbaşkanı’yla yakın ilişki içindeymiş gibi paylaşımlar yapıyor, kendisine Külliye’den hediye geldiğini iddia ediyordu.