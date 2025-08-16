BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alaska'daki Putin-Trump zirvesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alaska'daki Putin-Trump zirvesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdı" dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Alaska eyaletinde dün bir araya gelerek kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünya kamuoyu tarafından merakla takip edilen buluşmada, iki lider diplomasi masasına otururken samimi diyaloglar ve pozlar da objektiflere yansıdı.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmeyi, dünya liderleri yakından takip etti.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Trump-Putin görüşmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.

Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyoruz.

"TÜRKİYE BARIŞIN TESİSİ İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIR"

Bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.

ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına cevap
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına cevap
Özgür Özel'in emeklilerle buluşmasında kavga: Yalakalık yapma
Özgür Özel'in emeklilerle buluşmasında kavga: Yalakalık yapma
AK Partili Yayman: Çerçioğlu'nun katılımı kıymetlidir
AK Partili Yayman: Çerçioğlu'nun katılımı kıymetlidir
Zelenski Avrupalı liderlerle görüştü! Havada, karada ve denizde ateşkes çağrısı!
Zelenski Avrupalı liderlerle görüştü! Havada, karada ve denizde ateşkes çağrısı!
Zeydan Karalar için AYM’ye bireysel başvuru
Zeydan Karalar için AYM’ye bireysel başvuru
Gazze’de can kaybı 61 bin 776’ya yükseldi
Gazze’de can kaybı 61 bin 776’ya yükseldi
Özgür Özel: Ekonomiyi de en iyi şekilde yönetiriz
Özgür Özel: Ekonomiyi de en iyi şekilde yönetiriz
Özgür Özel: Ekonomiyi de en iyi şekilde yönetiriz
Özgür Özel: Ekonomiyi de en iyi şekilde yönetiriz
BUDO'nun 7 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun 7 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti! Tristan Rogers evli mi, çocukları var mı?
Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti! Tristan Rogers evli mi, çocukları var mı?
AK Parti Genel Başkanvekili Ala, vefatının 754. yılında Hacı Bektaş-ı Veli'yi andı
AK Parti Genel Başkanvekili Ala, vefatının 754. yılında Hacı Bektaş-ı Veli'yi andı
İstanbul'da fırtına ağaçları söktü! 2 kişi yaralandı, 2 araç hasar gördü...
İstanbul'da fırtına ağaçları söktü! 2 kişi yaralandı, 2 araç hasar gördü...