AK Parti Genel Başkanvekili Ala, vefatının 754. yılında Hacı Bektaş-ı Veli'yi andı

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, vefatının 754. yılında Hacı Bektaş-ı Veli'yi andı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Hacı Bektaş-ı Veli'nin 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım.' düsturu, birlik ve beraberliğimizin sarsılmaz temelini, kardeşlik ve dayanışmamızın yol haritasını ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Ala, Next Sosyal'den, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 754. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Yesevi irfanından beslenerek Anadolu'nun gönül dünyasını mayalayan Hacı Bektaş-ı Veli'nin, asırlardır milletin yolunu aydınlatan hikmet pınarlarından biri olduğunu belirten Ala, şunları kaydetti:

"Onun 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım.' düsturu, birlik ve beraberliğimizin sarsılmaz temelini, kardeşlik ve dayanışmamızın yol haritasını ortaya koymaktadır. Hakk'a vuslatının 754. yılında Hünkar'ı ve bu toprakları bilgelikle yoğuran tüm erenleri rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."
Muhabir:Fırat Taşdemir

