Zelenski Avrupalı liderlerle görüştü! Havada, karada ve denizde ateşkes çağrısı!

Zelenski Avrupalı liderlerle görüştü! Havada, karada ve denizde ateşkes çağrısı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından, savaşın kalıcı bir barışla sonlanması gerektiğini belirterek “karada, havada ve denizde ateşkes” çağrısında bulundu.

 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiğini belirterek "karada, havada ve denizde ateşkes sağlanması" çağrısında bulundu.

Zelenskiy, Alaska zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini Telegram hesabından yaptığı paylaşımında değerlendirdi.

Savaşın sona ermesine yönelik görüştüğü her liderlerin net bir tutumu olduğunu aktaran Zelenskiy, "kalıcı ve gerçek" bir barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, "karada, havada ve denizde ateşkesin sağlanması" gerektiğini vurgulayarak, "Tüm Ukraynalı asker ve sivil savaş esirlerini serbest bırakmalı ve Rusya tarafından kaçırılan çocukları geri getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna için uzun vadeli bir güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulundu.

