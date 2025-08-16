İstanbul'da fırtına ağaçları söktü! 2 kişi yaralandı, 2 araç hasar gördü...

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Bakırköy, Bağcılar ve Şişli'de ağaçlar devrildi.

Hafif yaralanan kadınlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırıldı.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2022 Sokak'taki kaldırımda bulunan bir ağaç da rüzgarın etkisiyle devrilerek, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda araçlarda hasar meydana geldi.

Şişli Fulya Mahallesi'nde ise sabah saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin devrilen ağacı parçalayarak kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.