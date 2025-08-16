AK Partili Metiner’den Diyanet’e Kürtçe hutbe çağrısı

AK Parti’nin eski milletvekili Mehmet Metiner, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbeleri Kürtçe sunmamasına dikkat çekerek çağrıda bulundu.Abone ol
AK Partili Mehmet Metiner, Diyanet'in Kürtçe hutbe vermediğine dikkat çekerek, "Umarım Diyanet bu eksikliğini tez elden giderir. Kürtçe tıpkı Türkçe gibi aziz dilimizdir" dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metiner, şu ifadeleri kullandı:
"Devletimizin Kürtçe televizyon kanalı var. Diyanet 8 dilde hutbe veriyor. Ama nedense o diller arasında Kürtçe yok. Umarım Diyanet bu eksikliğini tez elden giderir. Kürtçe tıpkı Türkçe gibi aziz dilimizdir. Bölmez, birleştirir."
Çözüm süreciyle ilgili sık sık mesajlar veren Metiner, Kürtçe hutbenin toplumda birleştirici bir rol oynayacağını vurguladı.