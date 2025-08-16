BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
HABER /  GÜNCEL

Toplu taşıma ücretlerine zam geldi! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak

Toplu taşıma ücretlerine zam geldi! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, toplu taşıma ücretlerinde düzenlemeye gitti. 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ulaşım tarifesi açıklandı. İşte detaylar...

Abone ol

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, toplu taşıma ücretlerinde düzenlemeye gitti. 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, kent merkezinde uygulanan A Tarifesi kapsamında tam biniş ücreti 25 TL’den 30 TL’ye çıkarıldı. Öğrenci ücreti 10 TL’den 15 TL’ye, öğretmen ücreti ise 17,72 TL’den 20 TL’ye yükseltildi. 60 yaş üstü yolcular için biniş ücreti 20 TL’den 25 TL’ye çıkarılırken, aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 TL’den 6,34 TL’ye yükseldi.

90 dakika içinde yapılan aktarmalar ücretsiz

Mevcut 90 dakika ücretsiz aktarma uygulamasında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu kapsamda, ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalar ücretsiz olarak devam edecek.

Öte yandan, sabah ve akşam belirli saatlerde uygulanan Halk Taşıt tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. İZBAN hariç tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olan uygulama, her gün 05.00-07.00 ile 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak sürecek. Bu saatlerde geçerli olan ücretler; tam biniş için 15 TL, öğrenci için 7,5 TL, öğretmen için 10 TL, 60 yaş üstü yolcular için ise 12,5 TL olarak uygulanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Roketsan Genel Müdürü İkinci: "Vida almamızı bile engelliyorlar"
Roketsan Genel Müdürü İkinci: "Vida almamızı bile engelliyorlar"
Konut, arsa iş yeri alırken keyfiniz kaçmasın uzman kuruluştan uyarılar
Konut, arsa iş yeri alırken keyfiniz kaçmasın uzman kuruluştan uyarılar
Trump Putin zirvesi sonrası Zelenskiy ABD yolcusu
Trump Putin zirvesi sonrası Zelenskiy ABD yolcusu
Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarına yeni önlem: Av yasağı geliyor
Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarına yeni önlem: Av yasağı geliyor
Hız sınır bölgeleri ve eski trafik levhaları değişiyor genelge Resmi Gazete'de yayımlandı
Hız sınır bölgeleri ve eski trafik levhaları değişiyor genelge Resmi Gazete'de yayımlandı
TSK'da beklenmedik ayrılık: Orgeneral Kemal Yeni emekliliğini istedi
TSK'da beklenmedik ayrılık: Orgeneral Kemal Yeni emekliliğini istedi
Bakan Kurum'dan Balıkesir duyurusu: 'Yıkıp, yeniden yapacağız'
Bakan Kurum'dan Balıkesir duyurusu: 'Yıkıp, yeniden yapacağız'
Çanakkale'de korkutan deprem
Çanakkale'de korkutan deprem
Karamürsel orman yangınlarında son durumu valilik açıkladı
Karamürsel orman yangınlarında son durumu valilik açıkladı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli poyraz uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli poyraz uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Boğa için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Boğa için taziye mesajı
Abdulkadir Uraloğlu Yozgat Havalimanı için tarih verdi
Abdulkadir Uraloğlu Yozgat Havalimanı için tarih verdi