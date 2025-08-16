BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Boğa için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Boğa için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethiye’deki trafik kazasında hayatını kaybeden 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa için taziye mesajı yayımladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk’ün dün yaşanan iki ayrı trafik kazasında vefat etmeleri nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.

Erdoğan mesajında, "Kıymetli dava ve yol arkadaşlarına Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânlarını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdulkadir Uraloğlu Yozgat Havalimanı için tanih verdi
Abdulkadir Uraloğlu Yozgat Havalimanı için tanih verdi
Yutma bozukluğu hangi hastalarda daha sık görülüyor?
Yutma bozukluğu hangi hastalarda daha sık görülüyor?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 2 bölgeye 3 transfer müjdesi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 2 bölgeye 3 transfer müjdesi
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Resmi Gazete’de yayımlandı! Hız sınırları ve trafik işaretleri yeniden düzenlenecek
Resmi Gazete’de yayımlandı! Hız sınırları ve trafik işaretleri yeniden düzenlenecek
Özel, AK Parti Gençlik Kollarına seslendi: Müsaade etmeyin
Özel, AK Parti Gençlik Kollarına seslendi: Müsaade etmeyin
31 Mart sonrası harita değişti! Hangi belediye başkanları AK Parti'ye geçti?
31 Mart sonrası harita değişti! Hangi belediye başkanları AK Parti'ye geçti?
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan CHP AK Parti açıklaması
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan CHP AK Parti açıklaması
Hükümet memur taban aylığına artış teklif etti sendikalar önerilen miktarı kabul etmedi
Hükümet memur taban aylığına artış teklif etti sendikalar önerilen miktarı kabul etmedi
Okan Buruk hangi mevkilere transfer olacağını açıkladı
Okan Buruk hangi mevkilere transfer olacağını açıkladı
Premier Lig'de sezonun açılış maçında Liverpool'dan 4 gollü galibiyet
Premier Lig'de sezonun açılış maçında Liverpool'dan 4 gollü galibiyet