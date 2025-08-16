Op. Dr. Kemal Sağnak: “Temassız lazerle görme düzeltme, hasta konforunu artırıyor”

American Academy of Ophthalmology (AAO) 2024 Yıllık Klinik Raporu’na göre, No-Touch lazer cerrahisinin görme düzeltme başarısı dünya genelinde %98’lere ulaştı. Bir yıllık takip çalışmalarında, hastaların tamamının hedeflenen görme keskinliğine kavuştuğu, büyük çoğunluğunda gece görüşünde iyileşme görüldüğü kaydedildi. SmartPulse teknolojisi, epitel iyileşmesini hızlandırarak operasyon sonrası ilk haftalarda net görüş sağlanmasına katkıda bulundu.

No-Touch lazer, transepiteliyal PRK tekniğiyle göz yüzeyine temas etmeden uygulanan ve uzun süredir dünyada ve Türkiye’de başarıyla kullanılan bir lazer cerrahisi yöntemidir. Hem Türkiye’de hem de dünya genelinde yüksek başarı oranı ile tercih edilen bu yöntem, uluslararası klinik çalışmaların sonuçlarına göre hasta memnuniyetinde belirgin artış sağlamaktadır.

"No-Touch Lazer, Antalya’da Yabancı Hastalar Tarafından da Yoğun Tercih Ediliyor"

Uzun süredir uygulanan No-Touch lazer, 2025 yılında da en çok tercih edilen tedavi olmaya devam ediyor . Sağlık turizmi kapsamında Antalya’ya gelen yabancı hastalar arasında da yönteme yönelik talep artıyor.

Veni Vidi Göz Antalya Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Sağnak, yöntemin sunduğu avantajlara dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “No-Touch lazer cerrahisi, temassız yapısı sayesinde hem iyileşme sürecini kısaltıyor hem de enfeksiyon riskini azaltıyor. İnce kornea yapısına sahip veya LASIK’e uygun olmayan hastalarda güvenle uygulanabiliyor. Antalya merkezimizde, sağlık turizmi kapsamında gelen hastalarımızın memnuniyet oranı %90’ın üzerinde.”

Antalya’nın uluslararası sağlık turizmi merkezi olmasında, havaalanına yakın konum, şehir merkezine kolay ulaşım imkânı ve çok dilli hasta danışmanlığı gibi faktörlerin önemli rol oynadığını vurgulayan Sağnak, bu sayede farklı ülkelerden gelen hastaların tedavi sürecinin daha konforlu geçtiğini belirtti.

“Antalya’da Modern Teknolojiyle Hizmet Sağlıyoruz”

Veni Vidi Göz Antalya, Türkiye’nin en köklü özel göz sağlığı gruplarından Veni Vidi Göz’ün Akdeniz Bölgesi’ndeki temsilcisi olarak modern tanı cihazları, ileri cerrahi teknolojiler ve deneyimli hekim kadrosuyla hizmet veriyor. Merkez; katarakt cerrahisi, lazerle görme kusuru tedavileri, retina hastalıkları, glokom, kornea cerrahisi ve çocuk göz sağlığı alanlarında uzmanlaşmış durumda.

Op. Dr. Kemal Sağnak, teknoloji yatırımlarının sürekliliğine dikkat çekerek:

“Cihaz parkurumuzu sürekli yenileyerek hem yerli hem yabancı hastalarımıza en güncel yöntemleri sunuyoruz. Amacımız, Antalya’yı göz sağlığı alanında dünya çapında bilinen merkezlerden biri haline getirmek.”

Hasta Memnuniyeti ve Uluslararası Talep

Uluslararası klinik çalışma verilerine göre, No-Touch lazerle tedavi edilen hastaların büyük çoğunluğu operasyon sonrası gözlük veya kontakt lens kullanımına ihtiyaç duymuyor. Özellikle genç yaş grubunda yaşam kalitesinde belirgin artış gözleniyor. Cerrahi sonrası ilk günlerde görülebilen hafif batma, ışık hassasiyeti ve bulanık görme gibi geçici şikâyetler genellikle bir hafta içinde tamamen ortadan kalkıyor.

Sektördeki Konum ve Gelecek Planları

Son yıllarda Türkiye’de göz sağlığı hizmetleri, teknolojik yatırımlar sayesinde uluslararası ölçekte rekabet gücü kazandı. Veni Vidi Göz Antalya da bu gelişmelerin bir parçası olarak minimal invaziv cerrahi teknikler, akıllı lens uygulamaları ve katarakt cerrahisinde uluslararası standartları yakalamış durumda.

2025 yılı içinde cihaz parkurunu genişleterek, özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Rusya’dan gelen hasta sayısını artırmayı hedefleyen merkez, sağlık turizmi kapsamında daha fazla yabancı hastaya ulaşmayı planlıyor.