Premier Lig'de sezonun açılış maçında Liverpool'dan 4 gollü galibiyet

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, sezonun açılış maçında konuk ettiği Bournemouth'u 4-2 mağlup etti.

Liverpool, 37. dakikada yeni transfer Ekitike'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken 49. dakikada Gakpo, farkı ikiye çıkardı.

Bournemouth, 64 ve 76. dakikalarda Semenyo'nun golleriyle eşitliği yakalasa da Liverpool, 88. dakikada Chiesa ve 90+4'te Muhammed Salah'ın golleriyle 4-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Öte yandan, Semenyo'nun bir taraftarın ırkçı hakaretine uğradığının bildirilmesinin ardından hakem Anthony Taylor, 29. dakikada Liverpool'un kullandığı korner atışında oyunu durdurdu. Hakem, ardından saha kenarında iki teknik direktörle görüştü. Maç, 4 dakika sonra kaldığı yerden devam etti.

ABD Başkanı Trump zirve sonrası açıkladı: Anlaşma olmadı
Putin'den gazetecinin sivil katliam sorusuna cevap: Seni duymuyorum
Vladimir Putin’in üzerinden bombardıman uçağının geçtiği anlar dikkat çekti
Fed, kripto ve fintek faaliyetlerinde bankaları denetlemeye yönelik programını sonlandıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okluk’ta incir dağıttı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski AK Parti Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı
Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü üç golle geçti
Pakistan'da peş peşe felaketler! En az 219 kişi öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takım elbisesi gündem oldu
Kritik görüşme öncesi Trump'tan açıklama: 'Bugün ateşkes görmek istiyorum!'
