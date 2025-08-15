BIST 10.871
DOLAR 40,87
EURO 47,86
ALTIN 4.383,66
HABER /  DÜNYA

Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi

Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Alaska’nın Anchorage kentindeki Joint Base Elmendorf-Richardson üssünde tarihi bir zirvede bir araya geliyor. Trump ile Putin, görüşme öncesi havalimanında birbirlerini selamladı.

Abone ol

Ukrayna–Rusya savaşını bitirme sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, bu hedef doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geldi.

Trump, seçim kampanyasında sıkça dile getirdiği “savaşı sona erdirme” vaadi kapsamında Putin ile görüşme planını hayata geçirdi. Liderlerin buluşması, yerel saatle 11.00’de (Türkiye saatiyle 22.13) gerçekleşti.

LİDERLER ALASKA'DA

Önce Trump’ın uçağı Alaska’ya indi. Ardından Putin’i taşıyan uçak, Elmendorf–Richardson Ortak Üssü’ne ulaştı. Putin ve heyeti üsse geldiğinde Trump, Rus lideri uçağında karşıladı. İki lider, görüşme alanına aynı araçla geçti.

Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi - Resim: 0

TRUMP PUTİN'İ KARŞILADI

Trump ve Putin, ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, uçaktan inen Rusya Devlet Başkanı Putin'i alkışlayarak karşıladı. İkili el sıkışarak kameralara poz vermesinin ardından heyetleriyle birlikte araçlara bindi. 

Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi - Resim: 1

Rusya-Ukrayna Savaşı ve ikili ilişkileri görüşmek için bir araya gelen iki lider uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü.

Trump ve Putin, "Alaska 2025" yazan bir platformun üzerinde yan yana gelerek fotoğraf çektirdi.

Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi - Resim: 2

DİKKAT ÇEKEN F-22 DETAYI!

Kritik görüşme için Elmendorf Hava Üssü'ndeki pistte sahne hazırlandı. Liderlerin "ALASKA 2025" yazılı platforma yürümeleri için L şeklinde kırmızı bir halı serildi. Liderler için hazırlanan sahnenin iki yanında dört adet F-22 Raptor savaş uçağı sıralanmış. Savaş uçakları şu an için görüşmeye dair en dikkat çekici detay olarak öne çıkıyor.

GÖRÜŞMENİN YAPILACAĞI ODADAN İLK KARE

Tarihi zirvenin saatler içerisinde başlaması beklenirken, iki liderin basın toplantısı düzenleyeceği odadan da ilk kare geldi. Duvardaki, "Barışın peşinde" yazısı dikkat çekti.

Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi - Resim: 3

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor
Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor
Pakistan'da peş peşe felaketler! En az 219 kişi öldü!
Pakistan'da peş peşe felaketler! En az 219 kişi öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takım elbisesi gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takım elbisesi gündem oldu
Kritik görüşme öncesi Trump'tan açıklama: 'Bugün ateşkes görmek istiyorum!'
Kritik görüşme öncesi Trump'tan açıklama: 'Bugün ateşkes görmek istiyorum!'
TFF'den Türkiye Kupası açıklaması
TFF'den Türkiye Kupası açıklaması
Borsa İstanbul'da BIST 100'ün yükselişi devam ediyor
Borsa İstanbul'da BIST 100'ün yükselişi devam ediyor
İsrail'e savaş ilan ettiler! Silah bırakmayınca hükümet ayaklandı!
İsrail'e savaş ilan ettiler! Silah bırakmayınca hükümet ayaklandı!
Ali Koç, servet döktü! İşte kulübe cebinden verdiği para
Ali Koç, servet döktü! İşte kulübe cebinden verdiği para
Otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti
Bakan Yumaklı: 5 binden fazla yangına müdahale ettik
Bakan Yumaklı: 5 binden fazla yangına müdahale ettik
Genç çift evlerinde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı
Genç çift evlerinde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı
Kocaeli'de orman yangını çıktı! Dumanlar Bursa'ya ulaştı , gökyüzü puslandı
Kocaeli'de orman yangını çıktı! Dumanlar Bursa'ya ulaştı , gökyüzü puslandı