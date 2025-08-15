Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Alaska’nın Anchorage kentindeki Joint Base Elmendorf-Richardson üssünde tarihi bir zirvede bir araya geliyor. Trump ile Putin, görüşme öncesi havalimanında birbirlerini selamladı.

Ukrayna–Rusya savaşını bitirme sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, bu hedef doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geldi.

Trump, seçim kampanyasında sıkça dile getirdiği “savaşı sona erdirme” vaadi kapsamında Putin ile görüşme planını hayata geçirdi. Liderlerin buluşması, yerel saatle 11.00’de (Türkiye saatiyle 22.13) gerçekleşti.

LİDERLER ALASKA'DA

Önce Trump’ın uçağı Alaska’ya indi. Ardından Putin’i taşıyan uçak, Elmendorf–Richardson Ortak Üssü’ne ulaştı. Putin ve heyeti üsse geldiğinde Trump, Rus lideri uçağında karşıladı. İki lider, görüşme alanına aynı araçla geçti.

TRUMP PUTİN'İ KARŞILADI

Trump ve Putin, ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, uçaktan inen Rusya Devlet Başkanı Putin'i alkışlayarak karşıladı. İkili el sıkışarak kameralara poz vermesinin ardından heyetleriyle birlikte araçlara bindi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve ikili ilişkileri görüşmek için bir araya gelen iki lider uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü.

Trump ve Putin, "Alaska 2025" yazan bir platformun üzerinde yan yana gelerek fotoğraf çektirdi.

DİKKAT ÇEKEN F-22 DETAYI! Kritik görüşme için Elmendorf Hava Üssü'ndeki pistte sahne hazırlandı. Liderlerin "ALASKA 2025" yazılı platforma yürümeleri için L şeklinde kırmızı bir halı serildi. Liderler için hazırlanan sahnenin iki yanında dört adet F-22 Raptor savaş uçağı sıralanmış. Savaş uçakları şu an için görüşmeye dair en dikkat çekici detay olarak öne çıkıyor.

GÖRÜŞMENİN YAPILACAĞI ODADAN İLK KARE

Tarihi zirvenin saatler içerisinde başlaması beklenirken, iki liderin basın toplantısı düzenleyeceği odadan da ilk kare geldi. Duvardaki, "Barışın peşinde" yazısı dikkat çekti.