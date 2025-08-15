Ali Koç, servet döktü! İşte kulübe cebinden verdiği para

Fenerbahçe Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, başkan Ali Koç’un kulübe yaptığı maddi desteklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Haziran 2018'de gerçekleşen seçimli kongrede Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç'un, geride kalan 7 yıllık sürede sponsorluklar dışında kulübe şahsi olarak da hesabından çok ciddi bir para ödemesi gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

ALİ KOÇ KULÜBE 130 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE PARA VERMİŞ

343 Digital'e açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, Ali Koç'un kulübe bugüne kadar 130 milyon euronun üzerinde para aktardığını belirterek şunları söyledi:

"Bu tutarlar belirli dönemlerde hibeye çevrilerek, muhasebe standartlarına uygun şekilde kayıtlara geçiriliyor. Başkanımızın 70 milyon euro alacağı bulunuyordu ancak kendisi bu alacağından kamuoyu önünde vazgeçti"

"HEMEN BUGÜN BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKABİLİRİZ"

Kulübün borcunu da açıklayan Göktürk, Bankalar Birliği süreci hakkında da şunları belirtti:

"Fenerbahçe'nin 25 milyar borcu yok. Fenerbahçe'nin 31 Mayıs 2025 mali tablolarında finansal ve ticari nakit borç toplamı 223 milyon euro, yani 10 milyar TL'nin altındadır. Fenerbahçe isterse hemen bugün Bankalar Birliği'nden çıkabilir. En doğru, en avantajlı ve kulübümüzün menfaatine olacak şekilde bu süreçten çıkmayı hedefliyoruz"

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk'ün bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sarı-lacivertli bazı taraftarlar, özellikle X'te başkan Koç'un kulübe verdiği paranın seçim sürecine kısa bir süre kala telaffuz edilmesinin zamanlama olarak manidar olduğunu belirtti.