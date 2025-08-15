Otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti

Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 76 yaşındaki 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Abone ol
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Boğa'ya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Ali Boğa'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
POLİS EKİPLERİNDEN BİLGİ ALDILAR
Kazanın ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.
Boğa'nın cesedi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.