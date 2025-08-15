Genç çift evlerinde korkunç halde bulundu!

Şanlıurfa'dan son gelen haber korkunç! Genç çiftten haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Eve giren ekipler çifti silahla öldürülmüş halde buldu.Abone ol
Merkez Haliliye ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Sinan (30) ve Kadriye Ejder'den (27) bir süredir haber alamayan yakınları eve gelerek durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye personelinin yardımıyla içeri giren ekipler, Ejder çiftinin silahla vurularak öldüğünü belirledi.
Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.