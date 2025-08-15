Kocaeli'de orman yangını çıktı! Dumanlar Bursa'ya ulaştı , gökyüzü puslandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Suludere Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Bursa kent merkezi ve Orhangazi ilçesine ulaştı.

Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Duman Bursa'ya ulaştı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle oluşan yoğun duman Bursa'da gökyüzünü kapladı. Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü.

Fethiye'de de orman yangını çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Katrancı Koyu mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.