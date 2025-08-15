BIST 10.888
Feci kaza! İki otomobil çarpıştı 3 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kara yolu, tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Kızıldağ mevkisinde, Rıdvan Y'nin kullandığı 34 RP 3463 plakalı otomobil ile Hakan Y. idaresindeki 19 BD 617 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Sare Y, Rukiye Y. ve Sonay Y. hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tek yönlü olarak kapatılan kara yolu, işlemlerin tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.

