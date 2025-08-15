BIST 10.840
Bursa Deniz Otobüsleri'nin 10 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin 10 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul ve Yalova arasında işletilen deniz otobüslerinin 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 14.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

