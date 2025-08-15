BIST 10.840
DOLAR 40,90
EURO 47,84
ALTIN 4.389,40
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafay çarpıştı

Bursa'da yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafay çarpıştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Abone ol

İstanbul Caddesi'nden Kemerçeşme Caddesi'ne dönüş yapan A.T. idaresindeki 16 BMR 770 plakalı otomobil ile S.S. yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 16 TAV 21 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi ile otobüsteki 1 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA, Başakşehir'in Universitatea Craiova maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı
UEFA, Başakşehir'in Universitatea Craiova maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı
Tarihi bir adım, Türkiye'de ilk olacak! Tamamen yasaklandı
Tarihi bir adım, Türkiye'de ilk olacak! Tamamen yasaklandı
Pestisitin korkunç etkisi! İstanbul'un market ve pazarlarında durum fena, rapor ürkürttü
Pestisitin korkunç etkisi! İstanbul'un market ve pazarlarında durum fena, rapor ürkürttü
Kocaeli'de orman yangını çıktı
Kocaeli'de orman yangını çıktı
Sağlık Bakanı açıkladı Sancaktepe'ye yapılıyor Emine Erdoğan takip ediyor
Sağlık Bakanı açıkladı Sancaktepe'ye yapılıyor Emine Erdoğan takip ediyor
Diyanet'in miras hutbesi tartışma çıkardı! Kızlar erkekle eşit miras alırsa...
Diyanet'in miras hutbesi tartışma çıkardı! Kızlar erkekle eşit miras alırsa...
BAYRAKTAR'a sürpriz talip! 670 milyon dolarlık dev yatırım
BAYRAKTAR'a sürpriz talip! 670 milyon dolarlık dev yatırım
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı! Politika faizi beklentisi de...
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı! Politika faizi beklentisi de...
Cem Küçük'ün adı da geçiyordu Mücahit Birinci'yi suçladı 'kimseye izah edemez'
Cem Küçük'ün adı da geçiyordu Mücahit Birinci'yi suçladı 'kimseye izah edemez'
Polisan Holding'den 2,8 milyar lira konsolide gelir
Polisan Holding'den 2,8 milyar lira konsolide gelir
Başkentte son dakika! Aranan 630 kişi yakalandı
Başkentte son dakika! Aranan 630 kişi yakalandı
Merkez Bankası orta vadeli tahminlerindeki ara hedeflerin detaylarını açıkladı
Merkez Bankası orta vadeli tahminlerindeki ara hedeflerin detaylarını açıkladı