EKONOMİ

Merkez Bankası orta vadeli tahminlerindeki ara hedeflerin detaylarını açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası orta vadeli tahminlerindeki ara hedeflerin detaylarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 3. Enflasyon Raporu Toplantısında duyurduğu yeni orta vadeli iletişim stratejisinin detaylarını açıkladı.

TCMB, Next Sosyal'deki hesabından orta vadeli tahminlerindeki iletişim stratejisindeki değişikliğe ilişkin detayları paylaştı.

Banka yeni orta vadeli iletişim stratejisi kapsamında enflasyon raporlarında "enflasyon tahminleri" ile taahhüt ve çıpa işlevi görecek olan yıl sonu odaklı "ara hedefler"i açıklamaya başladı.

TCMB'nin açıklayacağı "enflasyon tahminleri" veri akışına bağlı olarak revize edilebilecek. Taahhüt ve çıpa işlevi görecek olan "ara hedefler"de de rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değişikliğe gidilmeyecek.

Orta vadede enflasyonun yüzde 5'e gittiği dezenflasyon sürecinde daha kısa bir vadede ulaşılması taahhüt edilen yıl sonu enflasyon düzeyleri olan "ara hedefler" para politikası düzeyinin ayarlanmasında referans olarak alınacak.

Bu kapsamda dezenflasyon sürecinde enflasyonu belirlediği ara hedeflere uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edecek olan TCMB önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak korudu.

Banka 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerini sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledi.

