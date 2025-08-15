Sakarya'da 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere 3 gün boyunca izin verilmeyecek.Abone ol
Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.
İlçelerin Kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 gün boyunca denize girişlere izin verilmeyecek.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.