Sakarya'da 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere 3 gün boyunca izin verilmeyecek.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

İlçelerin Kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 gün boyunca denize girişlere izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

