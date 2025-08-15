'İktidar erken seçim kararı alır' dediler Özgür Özel'in bombası çatapat çıktı Şamil Tayyar paylaştı

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, "Yarın, ilan ediyorum, 12'yi bekle AK Parti'nin kuruluş tarihi hediyen geliyor. " diyen Özgür Özel'in İBB soruşturmasında 3 kez itirafçı olan tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye itibar etmesini eleştirerek, "Sözümona, iktidarı yıkmaya yetecek tahrip gücü yüksek bomba paketi servisinden çatapat çıkınca tuhaf oluyor." dedi.

İBB soruşturması kapsamında daha önce üç kez "etkin pişmanlık"tan ifade veren ve hâlâ cezaevinde tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki, gündeme oturdu.

Kapki, eski AK Partili avukat Mücahit Birinci'nin yalan ifade vermesi karşılığında 2 milyor dolar istediğini iddia etti.

Özel, Bayrampaşa mitinginde yaptığı konuşmada “Yarın, ilan ediyorum, 12'yi bekle. AK Parti'nin kuruluş tarihi hediyen geliyor. Tayyip Bey, yarın 12'yi bekle. Ak Toroslar çetesi çöküyor” ifadelerini kullanmıştı.

İBB soruşturması sürecinde İBB yönetcileri ve Ekrem İmamoğlu aleyhinde üç kez ifade veren Kapki'ye itibar eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tavrı tartışma konusu oldu.

"Yüksek bomba paketi servisinden çatapat çıkınca tuhaf oluyor"

AK Partili Şamil Tayyar da Özel'i eleşirererek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen Ocak ayındaki Mersin mitinginde büyük sürpriz olacağını açıklamıştı. Destekçileri, bu sürpriz karşısında iktidarın yıkılacağını yazıp konuşmaya başladılar. Herkes sürprize odaklanmışken Özel’in cebinden kırmızı kart çıktı.

Yakın vakitte yine yüksek perdeden konuştu. Destekçileri, ‘iktidar bitti, gitti’ demeye başladı. Malum avukat Mehmet Yıldırım çıktı dosyadan. Son olarak ‘AK Parti’ye kuruluş yıldönümü hediyesi vereceğim’ deyip saatını ayarladı. Destekçileri, ‘iktidar buna hiç dayanamaz, erken seçim kararı alır’ diye yazdılar.

Malum, bugünkü Kapki dosyasıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Burada ciddi sorun var. Sözümona, iktidarı yıkmaya yetecek tahrip gücü yüksek bomba paketi servisinden çatapat çıkınca tuhaf oluyor.

Haberini soslayıp pazarlamaya çalışan acul gazeteci gibi hareket ediyorsa, çok komik. Eğer meseleyi kavrayamıyorsa, çok vahim. Ekibinin oyununa geliyorsa, çok trajik. Sebebi ne olursa bu kafayla olmaz."