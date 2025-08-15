Özgür Özel İmamoğlu aleyhinde ifade veren Murat Kapki'ye sarıldı Barış Yarkadaş isyan etti

CHP Genel Başkanı Özür Özel'in İBB soruşturmasında İBB yöneticilerini suçlayan tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye itibar etmesi tartışma konusu oldu. Gazeteci Barış Yarkadaş, "Kapki’ye “itibarlı adam” muamelesi yapılması iddia makamının elini çok güçlendirdi." dedi.

İBB soruşturması kapsamında daha önce üç kez "etkin pişmanlık"tan ifade veren ve hâlâ cezaevinde tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'nin iddiaları ortalığı karıştırdı.

Kapki, son olarak eski AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci hakkında şikayette bulunduğunu belirterek kendisine rüşvet teklif edildiğini söyledi.

İBB yöneticilerine ağır suçlamalar yöneltti

Daha önce 3 kez itirafçı olan, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun başta olmak üzere İBB soruşturmasında tutuklu olanlarla ilgili ciddi suçlamalarda bulunan itirafçı Murat Kapki’ye itibar kazandıran Özel, CHP'ye yakın gazetecilerin eleştiri oklarının hedefinde.

"Özgür Özel, Kapki’yi 22 Haziran’da cezaevinde ziyaret etmişti"

Barış Yarkadaş, Özel'in tutumunu eleştirerek "Özgür Özel, Murat Kapki gibi bir itirafçıyı, farkına varmadan “muteber - itibar sahibi” biri yaptı. Şimdi biz Kapki’nin diğer ifadelerine de mi inanacağız? Kapki 4 ayrı ifade vererek İBB yöneticilerini suçlamıştı. İddialar yenilir yutulur gibi değil… Artık o ifadeleri de mi “gerçek” kabul edeceğiz? Özgür Özel, Kapki’yi 22 Haziran’da cezaevinde ziyaret etmişti. O zaman da bu ziyaretin yanlış olduğunu söylemiştim. CHP yönetimi stratejik düşünmeden hareket ediyor. Kapki’ye “itibarlı adam” muamelesi yapılması iddia makamının elini çok güçlendirdi." dedi.

Bahar Feyzan: Özgür Özel’in bu kişiyi itibar kazandırır gibi açıklaması bir tek bana mı tuhaf geldi?

Öte yandan Bahar Feyzan da Özel'in Biinci'nin iddialarına dört elle sarılmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Feyzan, "Murat Kapki: Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve hatta İnan Güney ve Ekrem İmamoğlu aleyhinde ifade veren bir isim. Şikayeti elbette dikkate alınmalı ancak Özgür Özel’in bu kişiyi itibar kazandırır gibi açıklaması bir tek bana mı tuhaf geldi?" ifadelerini kullandı.