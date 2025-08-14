BIST 10.825
DOLAR 40,79
EURO 47,62
ALTIN 4.374,46
HABER /  EKONOMİ

Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "TCMB verilerine göre brüt rezervler 8 Ağustos haftasında 174,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde." ifadesini kullandı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve bankacılık istatistiklerini açıklamıştı. Merkez Bankası'nın rezervlerinde geçen hafta artış gözlenmişti.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 milyar 377 milyon dolar artışla 168 milyar 988 milyon dolardan 174 milyar 365 milyon dolara çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Next Sosyal'deki hesabından, makro ekonomik verilerdeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

TCMB REZERVLERİ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

"TCMB verilerine göre brüt rezervler 8 Ağustos haftasında 174,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Yükselen uluslararası rezervler, ülke risk priminin düşmesi, finansal istikrar ve dezenflasyon süreci bakımından olumlu etkilerde bulunmaktadır." değerlendirmesini yapan Yılmaz, öngörülen düzeyin altında seyreden cari açıkla dış finansman ihtiyacı azalırken, risk primindeki gerilemeyle dış finansmanın maliyetinin düştüğünü bildirdi.

"DEZENFLASYON SÜRECİ GÜÇ KAZANACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Teknik analizler, yıl sonunda enflasyon oranının Merkez Bankasının tahmin aralığında, yüzde 25-29 gerçekleşeceğini göstermektedir. Sağlanan gelişmelerin beklentilere daha fazla yansıması ile dezenflasyon süreci güç kazanacaktır. Finansal istikrarın güçlendiği, enflasyon oranında düşüşün devam ettiği bir ortamda, sürdürülebilir büyüme ve sosyal refahı artırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı kararlı ve koordineli şekilde sürdüreceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Washington'a sevk edilen 800 Ulusal Muhafız, görev yerlerine konuşlandı
Washington'a sevk edilen 800 Ulusal Muhafız, görev yerlerine konuşlandı
Zafer Şahin’den Sözcü’nün hatalı haberi üzerine gönderme
Zafer Şahin’den Sözcü’nün hatalı haberi üzerine gönderme
Trump yine sürpriz yaptı! Putin-Zelenski...
Trump yine sürpriz yaptı! Putin-Zelenski...
Konya'da tüyler ürperten olay! Yatalak kadın eşinin cesedi ile günlerce aynı odada kaldı...
Konya'da tüyler ürperten olay! Yatalak kadın eşinin cesedi ile günlerce aynı odada kaldı...
Beşiktaş, Konferans Ligi'nde play-off'ta! St. Patrick's'i geçtik
Beşiktaş, Konferans Ligi'nde play-off'ta! St. Patrick's'i geçtik
Mersin'de 2 ilçede yangınlar devam ediyor
Mersin'de 2 ilçede yangınlar devam ediyor
Süper Lig'de flaş karar! 3 maç daha ertelendi
Süper Lig'de flaş karar! 3 maç daha ertelendi
Berke Özer resmen Lille'de! Fenerbahçe hakkından vazgeçti
Berke Özer resmen Lille'de! Fenerbahçe hakkından vazgeçti
Güneşte 4 saat kalan çocuk, ikinci derece yanık oldu
Güneşte 4 saat kalan çocuk, ikinci derece yanık oldu
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Fransa'da eczacılar kepenk kapatacak
Fransa'da eczacılar kepenk kapatacak