BIST 10.825
DOLAR 40,80
EURO 47,58
ALTIN 4.380,07
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - St. Patrick's karşısında tur istiyor

Beşiktaş - St. Patrick's karşısında tur istiyor

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, evinde St. Patrick's ile karşılaşacak.

Abone ol

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş 0-1 St. Patrick's (CANLI SKOR)

Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Antonio Nobre yönetecek.

Karşılaşma, HT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Arroyo, Rafa Silva, Rashica, Abraham

St. Patrick's: Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Baggley, Kazeem, Leavy, Mulraney, Carty

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de 2 ilçede yangınlar devam ediyor
Mersin'de 2 ilçede yangınlar devam ediyor
Süper Lig'de flaş karar! 3 maç daha ertelendi
Süper Lig'de flaş karar! 3 maç daha ertelendi
Berke Özer resmen Lille'de! Fenerbahçe hakkından vazgeçti
Berke Özer resmen Lille'de! Fenerbahçe hakkından vazgeçti
Güneşte 4 saat kalan çocuk, ikinci derece yanık oldu
Güneşte 4 saat kalan çocuk, ikinci derece yanık oldu
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Fransa'da eczacılar kepenk kapatacak
Fransa'da eczacılar kepenk kapatacak
Donald Trump: Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor
Donald Trump: Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Yabancı kuralı değişecek mi? Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama
Yabancı kuralı değişecek mi? Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama
Adli Tıp Kurumu: Murat Çalık'ın sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Adli Tıp Kurumu: Murat Çalık'ın sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
AK Parti'ye geçen 9 belediye başkanına rozetleri takıldı
AK Parti'ye geçen 9 belediye başkanına rozetleri takıldı
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın ihalesi 20 Ağustos'ta yapılacak
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın ihalesi 20 Ağustos'ta yapılacak