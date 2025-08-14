Beşiktaş - St. Patrick's karşısında tur istiyor

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, evinde St. Patrick's ile karşılaşacak.Abone ol
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
Beşiktaş 0-1 St. Patrick's (CANLI SKOR)
Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Antonio Nobre yönetecek.
Karşılaşma, HT Spor'dan naklen yayınlanacak.
İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Arroyo, Rafa Silva, Rashica, Abraham
St. Patrick's: Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Baggley, Kazeem, Leavy, Mulraney, Carty