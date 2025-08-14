Adli Tıp Kurumu: Murat Çalık'ın sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil

Adli Tıp Kurumu (ATK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın, mevcut sağlık durumunun cezaevi şartlarında kalmasında engel olmadığını bildirdi.

Adli Tıp Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın, mevcut tıbbi belge, tetkikler ve muayene bulgularına göre, cezaevi şartlarında kalmasında sağlığı yönünden engel bir durum tespit edilmediğini bildirdi.

ATK tarafından Çalık hakkında düzenlenen mütalaada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Ceza İnfaz Kurumu koşullarında kalıp kalamayacağı hususunda rapor talep edildiği belirtildi.

ASKERLİĞE ELVERİŞLİ OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Aralık 1999'da Marmara Üniversitesi Hastanesinde akut myeloid lösemi (AML-M4) tanısı aldığı, Ocak-Haziran 2000 tarihlerinde de 4 kür kemoterapi tedavisi gördüğü ifade edilen Çalık hakkında, 17 Nisan 2002'de Türk Silahlı Kuvvetlerince 'askerliğe elverişli olmadığı' şeklinde değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde, Ocak 2008'de sağ tükürük bezinde tümör (mukoepidermoid karsinom) nedeniyle ameliyat olduğu belirtilen Çalık'ın, İzmir Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği tarafından yapılan son değerlendirmesinde tükürük bezi tümörü açısından nüks (tekrarlama) veya metastaza (yayılma) ait bulgu tespit edilmediği kaydedildi.

SİLAH RUHSATI ALMASINDA SAĞLIK AÇISINDA SORUN GÖRÜLMEDİ

Mütalaada, yer verilen Çalık hakkında Beylikdüzü Devlet Hastanesi tarafından 25 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen sağlık kurulu raporunda, 'silah bulundurma veya taşıma ruhsatı almasında sağlık açısından sakınca yoktur' şeklinde değerlendirme yapıldığı bildirildi.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğinin 23 Haziran ila 8 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki yatış-çıkış evrakında Çalık'la ilgili, 'blast sayısının yüzde 4-5 dolayında olduğu, kemik iliği imprint değerlendirilmesinde atipik (anormal) hücre izlenmediği, flow (akım) sitometrisi incelemesinde blast oranının yüzde 1-2 olduğu, 4 Temmuz tarihinde boyundan yapılan biyopsinin travmatik nöroma (iyi huylu) olarak sonuçlandığı, endoskopik biyopsisinde midede saptanan poliplerin iyi huylu olduğu"na dair tespitlere yer verildi.

GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETLERİYLE GİTTİ: EKG'Sİ NORMAL ÇIKTI

Mütalaada, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 14 Temmuz 2025 tarihli raporuna da yer verildi.

Buna göre raporda, '9 Temmuz'da göğüs ağrısı şikayetleri olması nedeniyle getirilen hastanın EKG'sinin normal olduğu, kan değerlerinin (troponin) normal sınırlarda bulunduğu, koroner yoğun bakıma yatırıldığı, takiplerinde göğüs ağrısı tekrarlamadığı, ritim bozukluğu gözlenmediği'ne ilişkin tespitler yer aldı.

KİLO KAYBI VE İŞTAHSIZLIK ŞİKAYETLERİ OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Mütalaada, mevcut bulgularla Çalık'ın Kardiyoloji Kliniği'nde yatmasını gerektirecek bir durum olmadığı düşünülerek taburculuğuna karar verildiği ifade edildi.

Çalık'ın 16 Temmuz 2025 tarihinde yapılan kurul muayenesinde, son zamanlarda kilo kaybı ve iştahsızlık şikayetleri olduğu, uyku ve iştahının çok iyi olmadığı ve 15-20 dakika yürüyüş yaptığı kaydedilen mütalaada, genel durumunun iyi, bilincinin açık, oryante ve koopere olduğu, desteksiz mobilize olabildiği, dört ekstremite eklem hareket açıklıklarının tam olduğu tespite yer verildi.

Aynı mütalaada, Çalık'ın genel durumun iyi, vitallerinin stabil olduğu ve taburculuğuna karar verildiği ifade edildi.

CEZAEVİ ŞARTLARINDA KALMASINA ENGEL BİR DURUM TESPİT EDİLMEDİ

Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen mütalaada, kemik iliği morfolojik, patolojik, immünofenotipik ve genetik incelemeleri birlikte değerlendirildiğinde, şahısta lösemi, lenfoma ve miyelodisplazi lehine patolojik bulgu tespit edilmediği aktarıldı.

Mütalaada, "Mehmet Murat Çalık'ın dosyadaki mevcut tıbbi belge ve tetkikleri ile muayene bulgularına göre halihazırda, tedavisi ve önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında kalmasında sağlığı yönünden engel bir durum tespit edilmemiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Murat Çalık, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart'ta polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çalık, 23 Mart'ta 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'irtikap' suçlarından 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

İzmir'deki cezaevinde tutuklu bulunan Çalık'ın rahatlanması üzerine 18 Temmuz'da İzmir Şehir Hastanesi'ne yatışı yapılmıştı.

ATK, Çalık'ın durumunun cezaevinde kalmaya elverişli olup olmadığına ilişkin değerlendirmeyi Çalık'tan yeniden alınacak kemik iliği patolojisi ile gerekli tetkik ve işlemlerin ardından hazırlanacak sağlık kurulu raporu sonrasında yapacağını bildirmişti.