Gram başı 85 lira fark! Fiziki altın mı, bankada altın hesabı mı? Uzman isim en avantajlısını açıkladı

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Yaşanan gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ederken uzmanların açıklamaları da dikkatleri çekiyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ağustos ayını işaret etti ve yükselişlerin başlayacağını belirtti.

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının yaz aylarında 3 bin 300–3 bin 400 dolar ons aralığında yatay seyrettiğini, Ağustos ortasından itibaren yeniden yukarı yönlü hareket etmesinin olası olduğunu belirtti. Yaz döneminde yatırımcıların tatilde olması ve fon yöneticilerinin sınırlı işlem yapmasının altın piyasasını sakin tuttuğunu ifade eden Yıldırımtürk “Eylül ve ekim aylarında yatırımcılar portföylerini gözden geçirerek altına yeniden yer verecek” dedi.

ALTIN NE KADAR OLACAK?

ABD'li bankaların yıl sonuna kadar altının ons fiyatının 4 bin dolara kadar çıkacağı beklentilerine Yıldırımtürk, altının ekim sonuna kadar 3 bin 650–3 bin 750 dolar bandında olabileceğini, 4 bin dolar seviyesinin ise ancak yılbaşından sonraki süreçte gerçekleşebileceğini söyledi.

Hem ABD’de hem Türkiye’de yıl sonuna kadar faiz indirimi beklendiğini belirten Yıldırımtürk, bu adımların yatırımcı davranışlarını değiştireceğini düşük faiz oranın, altının cazibesini artıracağını ve yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesiyle altında yükseliş olacağını belirtti.

FİZİKİ ALTIN MI BANKADA ALTIN HESABI MI?

NTV'de yer alan habere göre Yıldırımtürk, fiziki altının bazı noktalarda daha avantajlı olduğunu belirterek, alım-satım farklarının bankalarda yüksek olduğunu vurguladı. “Bankalarda 1 gram altında fark 100 TL civarında, fiziki altınlarda ise 15 TL. Bu nedenle fiziki altın yatırımcı için daha avantajlı” dedi.

Yıldırımtürk, altın ve diğer değerli metallerin yıl sonuna kadar yükselişini sürdürebileceğini ifade etti. Yıldırımtürk “Altının sene sonuna kadar yükselişi devam edecek. Eylül ayında faiz indirimiyle desteklenecek, ons altın 3.500 dolar bandını aşabilir. 2026’da da altın yükseliş trendini koruyacak. Gümüş ve platin gibi diğer değerli metaller içinse endüstriyel kullanımın etkisi belirleyici olacak” dedi.

GRAM ALTIN NE KADAR ARTTI?

Gram altın fiyatı yılbaşında 2984 lira seviyelerindeydi. Günümüzde gram altın 4400 liradan satılıyor. Böylece gram altın 8 ayda yüzde 47.5 civarında kazanç sağlamış durumda.