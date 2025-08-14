Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış! AK Parti'nin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24. yaşımızı kutladığımız bu müstesna günde AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum." dedi. Programda 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

AK Parti 24. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24. yaşımızı kutladığımız bu müstesna günde AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum. Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Programda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu dahil olmak üzere 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesinden rahatsız olan CHP lideri Özgür Özel'e de tepki gösterdi. Erdoğan, Özel'in siyasetin değil hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmekte olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Beyefendi rahatsız olmuş varsın olsun onu daha çok rahatsız edeceğiz. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız. Bu seviyesiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür inşallah yarın daha güçlü olacak." dedi.

Terörsüz Türkiye açıklaması

Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamaları da dikkat çekti. Erdoğan, "Süreç sayesinde yalnızca 'Terör sorununu' çözmeyi değil; terör tehdidini ve ihtimalini de tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyelim istiyoruz." şeklinde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin kronik sorununu çözmek için tarihi fırsat yakaladığını, bunun heba edilmesine göz yummayacaklarını söyledi.

AK Parti'ye katılan 9 isimden 6'sı CHP'li

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP), Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP), Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (CHP), Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP), Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP), Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal (İYİ Parti), Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP), Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İYİ Parti) AK Parti'ye katıldı.

Erdoğan'ın programdaki açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın her birine selamlarımı gönderiyorum. Bizleri takip eden heyecanımızı ve sevincimizi paylaşan kardeşlerimi sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Bu salonu coşku ile ümit ile doldurduğunuz için, kutlu davaya gönül verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"AK Parti'mizin 24. kuruluş yıl dönümünü büyük bir iftiharla kutluyoruz"

AK Parti bugün 24 yaşında. Bugün milletimizin sinesinden yine aziz milletimizin iradesi ile doğan, kadroları ile eserleri ile Türkiye'nin çeyrek asrına damgasını vuran AK Parti'mizin 24. kuruluş yıl dönümünü büyük bir iftiharla kutluyoruz. Bugün ufuk ve istikametini milletin çizdiği Anadolu ihtilalinin 24. senesini coşku ile idrak ediyoruz. Düşenin elinden tutan, kimsesizlerin kimsesi olan AK Parti'nin 25. yılına bir adım daha yaklaşıyoruz. Her sayfası başarılarla dolu 24 yılı geride bırakmanın haklı kıvancını beraber yaşıyoruz.

24. senemiz yepyeni bir soluk getirdiğimiz Türk siyaseti için, gönül coğrafyasındaki kardeşlerimiz için hayırlara vesile olsun. Kader ve gönül birliği yaptığımız kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Devlet Bahçeli ve diğer genel başkanlara teşekkür

Bugün bu salonu onurlandıran kardeşlerim nezdinde AK Parti davasını sahiplenen, bu davaya omuz veren tüm kardeşlerime minnettarlığımı ifade ediyorum. Etkinliğimize özel aranjman göndererek büyük nezaket gösteren sayın Devlet Bahçeli'nin yanı sıra diğer genel başkanlara da teşekkür ediyorum.

24. yaşımızı kutladığımız bu müstesna günde AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz.

Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum.

Muhalefete sert sözler: Seviyesizlere pabuç bırakmayız

Pisliğin üzerinde oturmuşlar sağa sola pislik atıyorlar. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Bozuk ağır ve kızarmaz yüzden başka sermayesi olmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız.

Kültürümüzde kem söz sahibine aittir. Hakaret ile karşısındakini küçülteceğini zanneden kendisini rezil eder. Edepten yoksun dilin ne ülkeye ne millete ne de partisine faydası olmaz. Sadece bizi değil daha çirkin ifadelerle partisindeki kişileri de hedef alıyor.

Uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değil. CHP Başkanı siyasetin değil hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmekte.



"Onu daha çok rahatsız edeceğiz"

Medyadaki tetikçileri ile itibar suikastları düzenleyenlere boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyiz. Beyefendi rahatsız olmuş varsın olsun onu daha çok rahatsız edeceğiz. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız. Bu seviyesiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür inşallah yarın daha güçlü olacak.

Milletimin her ferdine AK Parti çatısında yer vardır. ülke sevdası ile çalışan herkes bizim tabii üyemizdir. Bu kardeşlerimize kapımız da kollarımız da sonuna kadar açıktır.

O gün halka ve hakka hizmet için uzun ince bir yola çıktık. O günden bu güne milletin yolundan, milletin çizdiği rotadan bir an bile ayrılmadık. Partimize kumpaslar tuzaklar kuruldu. Besleyip büyüttükleri bütün yılanlarını üstümüze saldılar. Kapatma davaları ile bizi yıldırmaya çalıştılar. Terör olayları, sokak kalkışmaları ile ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Haşhaşi çeteleri ile yürüyüşümüzü akamete uğratmaya çalıştılar. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile bu ülkeyi yabancılara peşkeş çekmeye kalkıştılar.

Bu ülkede o gün müjdesini verdiğimiz gibi hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 24 yıl önce Türkiye'de yeni bir başlangıç yatık, yepyeni bir yol açtık. Bize umut bağlayanların umutlarını boşa çıkarmadık tam aksine o umutları büyüttük. 81 vilayetimizin her bir metrekaresine mührümüzü vurduk.

Terörsüz Türkiye süreci

Süreç sayesinde yalnızca 'Terör sorununu' çözmeyi değil; terör tehdidini ve ihtimalini de tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyelim istiyoruz. Cumhur ittifakı olarak bir devlet politikası olarak başlattığımız bu süreçte kısa sürede önemli mesafe alındı. Temennimiz bu yapıcı atmosferin korunmasıdır. cumhur ittifakı çözümden yana olduğunu ortaya koymuştur. Gönül ister ki diğer partiler da aynı hüsnü niyetle hareket etsin. Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz ama Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz. Bu sürece katkı veren herkes ismini tarihe yazdıracaktır. Popülist tavırlarla konuyu yokuşa sürenleri Ne bu millet ne de gelecek nesiller onu affeder. Yapıcı eleştiriye kulak tıkamayız ama yıkıcı eleştiriye ve algı operasyonlarına eyvallah etmeyiz. Burada çok hassas bir süreç yönetiyoruz. 86 milyonun emanetini taşıyoruz ve bu emanete iğne ucu kadar da olsa leke buluşturmamaya gayret ediyoruz. Milletimiz bizim ne yapmaya çalıştığımızın farkındadır. Şehit aileleri bizim bu riske neden girdiğimizin farkındadır. Hasımlarımız da terörsüz Türkiye'nin ne demek olduğunun farkındadır. Türkiye kronik sorununu çözmek için tarihi fırsat yakaladı, bunun heba edilmesin göz yummayacağız. Partimizin büyüklüğüne yakışır şekilde bu süreci özenle yöneteceğiz.