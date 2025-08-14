BIST 10.942
DOLAR 40,79
EURO 47,78
ALTIN 4.400,23
HABER /  POLİTİKA

AK Parti Genel Merkezi'nde gelen Özlem Çerçioğlu'ndan ilk fotoğraf

AK Parti Genel Merkezi'nde gelen Özlem Çerçioğlu'ndan ilk fotoğraf

CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı kapsamında AK Parti Kongre Merkezi'ne geldi. Çerçioğlu'nun bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Abone ol

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP’den istifa etti.

İstifasını sosyal medyadan duyuran Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

AK Parti'ye katılması beklenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nden ilk görüntüsü geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde gelen Özlem Çerçioğlu'ndan ilk fotoğraf - Resim: 0

Çerçioğlu'nun bugün 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı kapsamında AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Çerçioğlu, CHP'yi takipten çıkardı

Özlem Çerçioğlu'nun sosyal medyada CHP'nin hesaplarını takipten çıkarıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabını takibe aldığı görüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu kimdir şirketi uçtu! Meğer zengin geliniymiş
Foto Galeri Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu kimdir şirketi uçtu! Meğer zengin geliniymiş Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den suç duyurusu
Fenerbahçe'den suç duyurusu
Bakan Uraloğlu duyurdu! Hatay Havalimanı...
Bakan Uraloğlu duyurdu! Hatay Havalimanı...
Anne ve 12 yaşındaki oğlunun akıllara durgunluk veren ölümü
Anne ve 12 yaşındaki oğlunun akıllara durgunluk veren ölümü
Gazze’de can kaybı 61 bin 776’ya yükseldi
Gazze’de can kaybı 61 bin 776’ya yükseldi
Özgür Özel açıkladı, Nedim Şener-Mücahit Birinci biririne girdi: Mektubu g.... sokarım
Özgür Özel açıkladı, Nedim Şener-Mücahit Birinci biririne girdi: Mektubu g.... sokarım
Galatasaray'dan "Yasa dışı bahis" açıklaması: Asla kabul edilemez
Galatasaray'dan "Yasa dışı bahis" açıklaması: Asla kabul edilemez
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan faiz indirimi açıklaması
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan faiz indirimi açıklaması
MHP'den AK Parti'ye sembollerle dolu hediye çiçek jesti
MHP'den AK Parti'ye sembollerle dolu hediye çiçek jesti
Avrupa'dan 4 kat daha fazla! Bakanlık harekete geçti: Şekerli içeceklere ilişkin düzenleme geliyor
Avrupa'dan 4 kat daha fazla! Bakanlık harekete geçti: Şekerli içeceklere ilişkin düzenleme geliyor
Mücahit Birinci'den Özgür Özel'in olay iddialarına yanıt geldi!
Mücahit Birinci'den Özgür Özel'in olay iddialarına yanıt geldi!
Fahriye Evcen boşanma iddialarını yanıtladı! Öyle bir kare paylaştı ki...
Fahriye Evcen boşanma iddialarını yanıtladı! Öyle bir kare paylaştı ki...
Tunç'tan Özel'e sert sözler! 'CHP yalan merkezine dönmüş durumda'
Tunç'tan Özel'e sert sözler! 'CHP yalan merkezine dönmüş durumda'