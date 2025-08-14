BIST 10.940
fenerbahçe adayı Saadettin Saran'dan Kapalıçarşı esnafına ziyaret

fenerbahçe adayı Saadettin Saran'dan Kapalıçarşı esnafına ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, İstanbul'da Kapalıçarşı esnafıyla bir araya geldi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Saran, Kapalıçarşı girişinde Fenerbahçeli esnaf tarafından tezahüratlar ve meşalelerle karşılandı. Yoğun ilgi gösterilen Saran, esnaflarla sohbet etti ve fotoğraf çekildi.

Etkinlik sırasında açıklamada bulunan Saran, İstanbul Kuyumcular Odası ve Kapalıçarşı yönetiminin misafiri olduklarını belirterek, "İlgi ve alakadan dolayı çok mutluyuz. Yolumuz uzun. İnşallah başarılı olacağız." diye konuştu.

