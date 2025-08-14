BIST 10.940
Osmaniye'den acı haber! Bir orman işçisi daha şehit oldu

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde orman işçisi Adem Nazım Demirel'in şehit olduğu arazöz kazasında yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hasanbeyli ilçesinde dün yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu yaralanan Ali Tekerek, tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Ali Tekerek'in cenazesinin ikindi namazının ardından Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Diğer 4 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde dün sabah saatlerinde yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu Adem Nazım Demirel (20) şehit olmuş, araçta bulunan Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin, Ali Tekerek ve Ahmet Kürşat İren yaralanmıştı. Şehit olan Demirel'in cenazesi, Düziçi'nde düzenlenen töreninin ardından toprağa verilmişti.

