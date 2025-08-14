Turkcell'in 2025'in ikinci çeyreğindeki net karı 4,2 milyar lira oldu

Turkcell'in yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 4,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Şirket, söz konusu 3 aylık dönemde 816 bin yeni aboneyle son 5,5 yılın en yüksek çeyreklik net faturalı mobil abone kazanımına imza attı. Şirket, toplamda 43,5 milyon abone bazına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, geçen yılın aynı dönemine göre güçlü büyüme başarısı gösterdiklerine işaret etti.

Yılın ilk yarısını, altyapı, müşterilerin duyduğu güven ve stratejik önceliklere olan bağlılıkları sayesinde güçlü sonuçlarla tamamladıklarını belirten Koç, "Bu dönemde sağlıklı büyümemizi sürdürürken, teknoloji ve altyapı yatırımlarımızla Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam ettik. Finansal ve operasyonel açıdan sergilediğimiz başarılı tablo, yıl sonu hedeflerimize ulaşma konusundaki güvenimizi daha da perçinledi." ifadelerini kullandı.

Koç, ikinci çeyrekte, faturalı tarafta son 5,5 yılın rekor çeyreklik net abone kazanım rakamına ulaştıklarını kaydederek, genişleyen abone bazı ve ARPU performanslarıyla konsolide gelirlerinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 12,5 büyüyerek 53 milyar liraya ulaştığını aktardı.

"Techfin" ve dijital iş servislerinin de büyümelerine katkı sağladığına dikkati çeken Koç, faiz, amortisman ve vergi öncesi karlarının (FAVÖK) yüzde 14,8 artışla 23,1 milyar lira olduğu bilgisini paylaştı.

FAVÖK marjlarının yıllık bazda 0,9 puan iyileşerek yüzde 43,5'e yükseldiğinin altını çizen Koç, "Net karımız ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 artarak 4,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bu sonuçlar, kurulduğumuz günden bu yana ülkemize yaptığımız 28 milyar dolarlık yatırımla sürdürdüğümüz liderliğimizi, 5G döneminde de devam ettireceğimizin güçlü göstergesi oldu." değerlendirmesini yaptı.

- "Yılın ikinci çeyreğini 816 bin yeni abone kazanımıyla tamamladık"

Ali Taha Koç, telekomünikasyon sektöründe rekabetin, yılın ikinci çeyreğinde de beklentileri doğrultusunda devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"İlk çeyrekte elde ettiğimiz güçlü ARPU artışının verdiği güven ve ikinci çeyrekte hayata geçirdiğimiz derinleştirilmiş abone yönetimi yaklaşımıyla kampanya ve tekliflerimizi daha çevik ve hedefli bir şekilde yönettik. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanan ve alt segmentler bazında farklılaşan değer tekliflerimiz sayesinde, yılın ikinci çeyreğini 816 bin yeni abone kazanımıyla tamamladık."

Koç, mobil abone bazında, faturalı abonelerin oranının yıllık 5 puan artarak yüzde 78'e ulaştığını, ikinci çeyrekte mobil ARPU'da (M2M hariç) yıllık bazda yüzde 9,8 oranında büyüme kaydettiklerini belirtti.

Müşteri odaklı yenilikçi yaklaşımlarının yansıması olarak, "Turkcell Çözer" anlayışı kapsamında "Tumbara" servisini hayata geçirerek, abonelerin günlük yaşamını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam ettiklerini aktaran Koç, "Sektörde ilk olma niteliği taşıyan Turkcell Tumbara servisimizle müşterilerimizin paketlerinden artan GB, SMS ve dakikaları ziyan olmuyor, dijital kumbaralarında birikerek yeniden kullanılabiliyor. Daha ilk aylarında 4,3 milyon kullanıcımızın fayda sağladığı servisimiz, hızla büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Koç, dinamik fiyatlama ve kampanya stratejilerinin temelinde müşterilerin talep ve beklentilerine verdikleri önemin yattığını kaydederek, "Yine sektörde bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz 'Ücretsiz Akıllı Fatura' servisimiz 14 milyon kullanıcıya ulaşarak, bu stratejimizin doğruluğunu gösterdi. Bundan sonraki dönemde de müşteri odaklılığımızı en üst seviyede tutarak, her bir kullanıcımıza daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'yi bölgesel veri üssü haline getirme hedefiyle uzun yıllardır yatırım yaptıkları veri merkezi ve bulut alanına ilginin artarak devam ettiğine dikkati çeken Koç, bu durumun, stratejik konumlanmalarının isabetli olduğunu her çeyrek daha net kanıtladığını vurguladı.

Koç, yıllar içinde edindikleri tecrübeyle sektörde öne çıkmaya ve bu alanda büyümeye devam ettiklerini anlatarak, "Kapasite yatırımlarımızın güçlü talep doğrultusunda gelire dönüşmesiyle veri merkezi ve bulut gelirleri bu çeyrekte yıllık yüzde 53,2 oranında artış göstererek, önemli bir performansa imza attı." değerlendirmesinde bulundu.

Veri merkezi, bulut teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlardaki yatırım planları çerçevesinde, ikinci çeyrekte Körfez Bölgesi'ndeki önde gelen finans kuruluşlarıyla murabaha anlaşmaları imzaladıklarının bilgisini veren Koç, şunları kaydetti:

"Körfez Bölgesi'nden ilk kez sağladığımız ve faizsiz finansman ilkelerine dayanan bu anlaşmalar, borç portföyümüzün çeşitliliğini artırmasının yanı sıra Turkcell'in küresel ölçekteki güvenilirliğini de ortaya koydu. Attığımız bu adımların, uzun vadede stratejik yatırımlarımızı destekleyeceğine ve ülkemizin gelişimine anlamlı katkı sunacağına inanıyoruz."

Koç, söz konusu dönemde, kapasite ve baz istasyonlarının fiberizasyonunu artırarak, Türkiye'nin dijital geleceğine yatırım yapmayı sürdürdüklerini ifade etti.

"Uçtan uca fiber altyapısı sunduğumuz hane sayısını 67 bin artırdık"

Sabit genişbant tarafında, uçtan uca fiber altyapısı sundukları hane sayısını 67 bin artırdıklarına işaret eden Koç, erişim ağını 6,1 milyon haneye genişlettiklerini vurguladı.

Koç, sabit portföylerinde 100 Mbps ve üzeri hızları tercih eden kullanıcıların oranının, yıllık bazda 16 puan artış gösterdiğini kaydederek, "Turkcell fiber işimizde büyüme odaklı stratejimiz, fiyat düzenlemeleri ve yüksek hızlı internet kullanımına yönelik artan müşteri talebinin katkısıyla bireysel fiber ARPU ikinci çeyreği yıllık bazda yüzde 17,5 oranında güçlü bir artışla tamamladı." ifadelerini kullandı.

"Paycell" ve "Financell" markalarını kapsayan ve konsolide gelirlerinin içerisinde yüzde 6 paya sahip techfin iş kolunun, ikinci çeyrekte yüzde 23,1 büyüyerek Turkcell Grup gelirlerine katkı sağlamayı sürdürdüğünü vurgulayan Koç, müşterilerinin mobil ödemeden yatırım işlemine, fatura ödemeden para transferine kadar günlük finansal ihtiyaçlarını güvenle tek bir uygulama üzerinden yapmasına olanak sağlayan Paycell'in kaydettiği yüzde 35,8'lik gelir büyümesiyle techfin segmentinin itici gücü olduğunu anlattı.

Koç, müşterilerinin farklı finansman ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan Financell'in ise teknoloji ürünlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği kredi seçenekleriyle ürün portföyünü söz konusu dönemde genişlettiğini ifade ederek, "Yılın ilk çeyreğinde yabancı para kredi modülü devreye alınırken, bireysel hat sahibi şahıs şirketlerine yönelik 'Kendi İşim Cihaz Kredisi' kapsamında ise kredi ve cihaz sigortası imkanı sunulmaya başlandı." bilgisini verdi.

Kendilerine düşen sorumluluğun bilinciyle yollarına kararlılıkla devam ettiklerine dikkati çeken Koç, "Bu yolda bizlere yön veren stratejik vizyonları ve destekleri için Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyor, başarılarımızda payı olan tüm çalışma arkadaşlarıma, daima yanımızda olan müşterilerimize ve iş ortaklarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.