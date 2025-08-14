BIST 10.940
Mitsubishi Electric, duvar tipi split klimalara Nagomi serisini ekledi

Mitsubishi Electric, duvar tipi split klima segmentine yeni Nagomi serisini dahil etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, soğutmada A++ enerji sınıfında bulunan seri, iç ünitelerinde 21 desibele kadar düşen ses seviyesiyle çalışıyor.

Şirketin 'sürdürülebilir dünya' ve 'toplum için teknoloji geliştirme' misyonunu yansıtan ürün, gelişmiş inverter teknolojisiyle, çalışma gücünü ortamın ihtiyaçlarına göre ayarlayarak enerji tüketimini optimize etmeye yardımcı oluyor.

'Yeni nesil serinlik' sloganlıyla adını duyuran seri, soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji sınıfıyla, kullanıcıların tercihler yapmasını mümkün kılıyor.

Nagomi klimalar, geleneksel soğutucu akışkanlara kıyasla daha verimli ve yüksek performans gösteren R32 gazını soğutma ve ısıtma çevrimlerinde kullanıyor. Bu özellik, çevresel etkilerin azaltılmasına da yardımcı oluyor.

Tasarımıyla dikkat, çeken seri yalnızca estetik değil, aynı zamanda işlevsellik açısından da göze çarpıyor. Kompakt iç ünitesi sayesinde küçük ve dar alanlarda monte edilebilen ürün, yer tasarrufu da sağlıyor.

Nagomi klimalarda standart olarak sunulan gelişmiş hava temizleme filtresi, üç boyutlu yüzeyiyle küf, toz ve alerjenleri yakalayarak havadaki istenmeyen kokuların giderilmesine katkı sağlıyor. Şirket, estetik tasarımı sürdürülebilir teknolojiyle bir araya getirerek kullanıcıların hem konforunu hem de yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

