DGS sonuçları açıklandı! İşte 2025 DGS sonuçları sorgulama ekranı

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

2025 DGS sınav sonuçları erişime açıldı. 20 Temmuz’da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuç ekranına sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

2025 DGS sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifaler yer aldı:

"20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

