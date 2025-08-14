BIST 10.902
Jadon Sancho'dan Beşiktaş'a yanıt! Taraftar milyonlarca mesaj atmıştı

Beşiktaş taraftarının en çok istediği isimlerin başında gelen Jadon Sancho'nun siyah-beyazlı kulübe verdiği transfer yanıtı ortaya çıktı.

Beşiktaşlı taraftarların, 5 milyondan fazla yorum yaptığı Jadon Sancho, siyah beyazlılarla görüşme gerçekleştirdi. Sky Sport'un haberine göre; Sancho ilk görüşme sonrası Beşiktaş'a olumlu yanıt vermedi.

25 yaşındaki futbolcunun öncelikli olarak kariyerine Avrupa'da devam etme istediği olduğu öne sürüldü.

28 milyon euro güncel piyasa değerine sahip olan yıldız futbolcu için Juventus ve Borussia Dortmund'un da devrede olduğu iddia edildi. Sancho, 2020’de piyasa değerini 130 milyon euroya kadar çıkarmıştı.

Serdar Adalı "Gelmesi için elimizden geleni yapacağız' demişti

Sancho transferi için konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Camianın istediği kadar ben de çok istiyorum. Önemli olan bizim çok istememiz değil. Birincisi futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemesi çok önemli. İkincisi bizim de bir bütçemiz var. Gelmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

