Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Anlaşma sonrası sürpriz telefon
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Fenerbahçe ve Benfica her konuda anlaşmaya vardı. Kerem sağlık kontrolü ve resmi imza için bu hafta İstanbul'a gelecek. Bu gelişmelerin hemen ardından Kerem Aktürkoğlu'ndan sürpriz bir telefon geldi. İşte detaylar...
Feyenoord'u 5-2 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin, Nelson Semedo ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu takviyesini beklemeye geçmişti.
Oyuncuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe, Benfica ile görüşmelere başlamıştı. Portekiz ekibi, milli futbolcu için sarı-lacivertlilerden 25 milyon euro talep etmişti. Yapılan görüşmeler sonrası Fenerbahçe'nin 22 milyon euro artı 3 milyon euro bonus içeren bir bonservis teklifinde bulunmuştu.
Fenerbahçe'de mutlu son
Bir süredir devam eden süreç sonrası sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için mutlu sona ulaştı.
Her konuda anlaşmaya varıldı! Bu hafta gelecek
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Haberin devamında yıldız futbolcunun, sağlık kontrolü ve resmi imza için bu hafta içerisinde İstanbul'da olacağı kaydedildi.