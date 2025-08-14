Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Anlaşma sonrası sürpriz telefon

Oyuncuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe, Benfica ile görüşmelere başlamıştı. Portekiz ekibi, milli futbolcu için sarı-lacivertlilerden 25 milyon euro talep etmişti. Yapılan görüşmeler sonrası Fenerbahçe'nin 22 milyon euro artı 3 milyon euro bonus içeren bir bonservis teklifinde bulunmuştu.