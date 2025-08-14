' Powerbank' kararı! Uçuş sırasında kullanımı yasaklandı

AJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) tavsiye kararına istinaden taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımını yasakladı.

Şirketten yapılan açıklama göre, SHGM'nin tavsiye kararına istinaden taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımı ve taşınmasıyla ilgili yeni kararlar alındı.

Uçak içinde çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak

Yeni karar kapsamında 100 watt/saate kadar olan lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazları (powerbank), elektronik sigaralar, yedek/harici bataryalar kabin bagajında taşınacak ancak uçak içinde çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak.

Hava yolu şirketinden 100-160 watt/saat arasındaki lityum bataryalar için izin alınacak. 160 watt/saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajı olarak taşınmayacak ancak sadece belirli şartların karşılanması dahilinde kargo olarak taşınabilecek.